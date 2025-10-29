Λουτσέσκου: «Ήταν ένα καλό βράδυ για εμάς, είχαμε σωστή προσέγγιση!»

To πρώτο σχόλιο του Ραζβάν Λουτσέκσου μετά την τεσσάρα του ΠΑΟΚ στην ΑΕΛ στην Τούμπα.

Όσα είπε στην Cosmote TV:

“Ήταν ένα παιχνίδι που μπήκαμε με τη σωστή στάση και τη σωστή προσέγγιση και αυτό ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Καταφέραμε να είμαστε 4-0 στο ημίχρονο, κάτι που θέλαμε πολύ.

Στο δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα ήταν πιο ήπια για εμάς, καθώς έπρεπε να διαχειριστούμε και το παιχνίδι που έχουμε την Κυριακή κόντρα στον Πανσερραϊκό και προερχόμαστε ήδη από μία μεγάλη σειρά αγώνων.

Ήταν πολύ σημαντικό το σημερινό παιχνίδι, γιατί αγωνίστηκαν ποδοσφαιριστές που δεν είχαν χρόνο συμμετοχής. Γενικότερα, ήταν ένα καλό βράδυ για εμάς”.