Μαλεζάς: «Αναλαμβάνω την ευθύνη, δεν έχω παράπονο από τους ποδοσφαιριστές»

Την ευθύνη για την ήττα (4-1) της ΑΕΛ από τον ΠΑΟΚ ανέλαβε ο Στέλιος Μαλεζάς, τονίζοντας πως δεν έχει κανένα παράπονο από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών των «βυσσινί».

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το παιχνίδι: «Αναλαμβάνω την ευθύνη για την κακή εικόνα του πρώτου ημιχρόνου. Θα έπρεπε να διαχειριστώ καλύτερα το παιχνίδι, δεν έχω παράπονο από τους ποδοσφαιριστές μου. Θα πρέπει να βελτιωθούμε όσο περισσότερο γίνεται για το επόμενο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό».

Για την αγκαλιά με τον Βιεϊρίνια μετά το τέλος του αγώνα: «Με τον Βιεϊρίνια έχουμε ζήσει πολλές στιγμές, άσχημες αλλά και πολύ ωραίες. Μπορεί στα 90 λεπτά να είμαστε αντίπαλοι, όμως η σχέση και η φιλία μας δεν αλλάζει».