Ο Τσιριβέγια, ο Πάντοβιτς, οι μικροί, η ανατροπή και η τριάδα του Μπενίτεθ

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για το δεύτερο παιχνίδι του Μπενίτεθ, που πήρε τη νίκη ο Παναθηναϊκός με ανατροπή στο Περιστέρι και με πρωταγωνιστές τους Τσιριβέγια, Πάντοβιτς και τους μικρούς που εμπιστεύτηκε ο Ισπανός τεχνικός, που έπαιξε με τριάδα.

Αυτό το παιχνίδι με τον Ατρόμητο για το κύπελλο, ήταν το μοναδικό από αυτά, που ακολουθούν, που ο Ράφα Μπενίτεθ θα μπορούσε να κάνει τόσες αλλαγές και να δει όλο το ρόστερ με αντίπαλο μία πολύ καλή ομάδα, όπως είναι ο Ατρόμητος. Και όχι μόνο έδωσε ανάσες σε όλη την ενδεκάδα εκτός από τον Τσιριβέγια, αλλά η ομάδα πέτυχε νίκη με ανατροπή μετά από καιρό και με πειραματική ενδεκάδα και με αρκετούς νέους πήρε μία νίκη με τον Λαφόν να χρειάζεται μόλις μία φορά να επέμβει.

Με τη νίκη αυτή ο Παναθηναϊκός έχει στο χέρι του την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του κυπέλλου και θα σταθώ σε κάποια συμπεράσματα από το δεύτερο παιχνίδι του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο.

ΤΣΙΡΙΒΕΓΙΑ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΤΟΥ

Ο Τσιριβέγια είναι φανερό πλέον, ότι είναι το μυαλό του Μπενίτεθ στο γήπεδο. Λες και γνωρίζονται χρόνια συνεννοούνται, μιλάνε την ίδια γλώσσα και ο Τσιριβέγια δεν παίρνει ρεπό, ούτε στα ματς κυπέλλου. Ηταν ο κορυφαίος παίκτης της ομάδας, έδωσε δύο ασίστ και ήταν ο ηγέτης του Παναθηναϊκού σε αυτή την ανατροπή. Μέχρι και στόπερ τον είδαμε στο τέλος να παίζει στην τριάδα.

Ο ΠΑΝΤΟΒΙΤΣ

Ο Πάντοβιτς ήταν πολύ δραστήριος σε ρόλο φορ και πέτυχε ένα ωραίο γκολ με υποδοχή της μπάλας και ωραίο πλασέ από δύσκολη γωνία, ενώ είχε αποφύγει τον τερματοφύλακα. Ο Σέρβος φορ είναι καλό που σκόραρε και θα μπορούσε να βάλει άλλο ένα γκολ στο 71', ενώ έδωσε την πάσα στο Ρενάτο, που σημάδεψε το δοκάρι.

Η ΤΡΙΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΕΣΙΝΓΚ

Ο Μπενίτεθ από την προηγούμενη του αγώνα είχε αποφασίσει να παίξει με τρεις πίσω και ένα 3-5-2, για να δώσει ανάσες στον Κώτσιρα και έβαλε φουλ-μπακ τον Μαντσίνι. Παρότι μόλις σε μία προπόνηση έδειξε το 3-5-2 οι παίκτες το αφομοίωσαν και ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ανταποκρίθηκαν και βάση ευκαιριών έπρεπε να κερδίζουν και όχι να χάνουν με 1-0.

Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, αλλά και στο δεύτερο μέχρι να γίνει η ανατροπή είδαμε τον Μπενίτεθ να ζητάει από τους παίκτες πρέσινγκ ψηλά με αποτέλεσμα ο Μπρέγκου και ο Ρενάτο να κλέβουν μπάλες και ο Παναθηναϊκός να πιέζει, να κάνει ευκαιρίες και να τις χάνει.

Ο ΜΠΡΕΓΚΟΥ, Ο ΦΙΚΑΪ ΚΑΙ Ο ΖΕΚΑ

Ναι στο κύπελλο είναι υποχρεωτικό να παίζει ένας μικρός, αλλά και αυτό να μην ίσχυε ο Μπενίτεθ δεν θα άλλαζε την απόφασή του να χρησιμοποιήσει, όχι έναν, αλλά τρεις μικρούς.

Ο Μπρέγκου ήταν εξαιρετικός, όσο είχε δυνάμεις. Βοήθαγε πολύ στο πρέσινγκ, αλλά προσπάθησε να παίξει και κάθετα. Εμεινε από δυνάμεις και έγινε αλλαγή, διότι δύο εβδομάδες λόγω τραυματισμού δεν έκανε προπονήσεις. Με αυτό που έδειξε σήμερα νομίζω, ότι Μπενίτεθ θα τον έχει στο μυαλό του και για πιο κρίσιμα παιχνίδια.

Ο Φικάι σαν αριστερός στόπερ στην τριάδα, ήταν μία χαρά με εξαίρεση την φάση του γκολ, που έπρεπε να προσέξει τον σκόρερ που ήρθε στην πλάτη του. Στο υπόλοιπο ματς, όμως, ήταν καλός και στο τέλος έγινε αλλαγή με κράμπες, διότι είχε να παίξει σε τέτοιο επίπεδο από πέρυσι και το ματς με την Βίκινγκουρ.

Ο Ζέκα μπήκε και νόμιζες, ότι παίζει χρόνια στην ομάδα. Στα επτά λεπτά, που έπαιξε αριστερός χαφ κράτησε καλά την θέση του και μπήκε και αυτός στο μπλοκάκι του κόουτς.

Η νίκη ήρθε με μία εκπληκτική λόμπα του Μλαντένοβιτς από πάσα του Τσιριβέγια, ένα ανάλογο γκολ είχε βάλει στο ίδιο γήπεδο πάλι σε ματς κυπέλλου ο Σέρβος μπακ, που του λείπει ο ρυθμός, αλλά έδωσε μία νίκη που ίσως είναι σημαντική αν ο Παναθηναϊκός γλιτώσει ένα γύρο στο κύπελλο.

Δεν υπάρχουν μόνο θετικά, υπάρχουν και κάποια αρνητικά από αυτό το παιχνίδι. Ο Ταμπόρδα σε ρόλο κοντά στον Πάντοβιτς δεν έδειξε κάτι και καταλάβαμε όλοι, γιατί δεν είχε πάρει ευκαιρίες μέχρι τώρα. Ο Μπενίτεθ τον κράτησε μέσα 64 λεπτά και τον έκανε αλλαγή, διότι δεν μπόρεσε να βοηθήσει. Ας ελπίσουμε στη συνέχεια να δούμε άλλα πράγματα, διότι δόθηκαν και 4.5 εκατ. και οι απαιτήσεις είναι μεγάλες.

Το άλλο αρνητικό είναι, ότι σε άλλο ένα παιχνίδι ο Ρενάτο ένιωσε ενοχλήσεις και έγινε αλλαγή στο ημίχρονο. Κρίμα διότι μέχρι τότε ξεχώριζε. Είπαμε το καλοκαίρι ότι πήρε μεγάλο ρίσκο ο Παναθηναϊκός, που τον πήρε και έκανε λάθος, που δεν πήρε και ένα άλλο οκτάρι για να είναι σίγουρος. Ο Μπρέγκου μπορεί να δώσει λύση σε αυτή την θέση, αλλά χρειάζεται και έναν ακόμα παίκτη στο 8 τον Γενάρη, που θα είναι από τις πρώτες μεταγραφές.

Ο Μπενίτεθ θέλει να αξιολογήσει όλο το ρόστερ, αυτό το παιχνίδι τον βοήθησε και το πιο σημαντικό για την ψυχολογία της ομάδας είναι, ότι νίκησε στο Περιστέρι και πάει με ψυχολογία στον Βόλο, για να κάνει ένα διπλό, που θα βοηθήσει και άλλο στην μάχη να πλησιάσει την κορυφή.

*Ο Λαφόν μία φορά χρειάστηκε και έκανε μία πολύ καλή απόκρουση.

*Στην φάση του πέναλτι, που φωνάζει το VAR τον διαιτητή, ο Μουντές τραβάει από την μέση τον Γεντβάι, που όμως κάνει μία υπερβολική κίνηση, όταν πέφτει για αυτό και μάλλον ο διαιτητής δεν το έδωσε.

*To παιχνίδι τελείωσε με τριάδα στα χαφ τους Νίκα, Ζέκα, Σιώπη και πεντάδα στην άμυνα τους Μαντσίνι, Γεντβάι, Τσιριβέγια, Πάλμερ και Μλαντένοβιτς. Λογικό είναι η ομάδα με αυτό το πειραματικό σχήμα να πιεστεί, αλλά μεγάλη φάση ο Ατρόμητος δεν έκανε.

*Η κίνηση επιστροφής του Στέφανου Κοτσόλη είναι από τις πιο πετυχημένες, που έχουν γίνει και δείχνει, ότι πραγματικά κάτι αλλάζει προς το καλύτερο. Ο Στέφανος δεν είναι μόνο παιδί από τα σπλάχνα της ομάδας, το κύριο είναι, ότι είναι ικανότατος σε αυτό που κάνει και έχει μεγάλη συμβολή στην πορεία της Κηφισιάς.