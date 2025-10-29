Το 'κανε ξανά ο Μλαντένοβιτς: Δεύτερη γκολάρα στο Περιστέρι για το Κύπελλο (vids)

Ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς σκόραρε για δεύτερη φορά στην καριέρα του ένα υπέροχο γκολ στο Περιστέρι, για τον θεσμό του Κυπέλλου.

Ο Σέρβος μπακ είναι αυτός που διαμόρφωσε το τελικό 1-2 για τον Παναθηναϊκό μέσα στο Περιστέρι, όταν «κρέμασε» τον αντίπαλο τερματοφύλακα μέσα από την περιοχή, μετά από υπέροχη μπαλιά του Τσιριβέγια.

Το γκολ αυτό φυσικά έφερε στο μυαλό όλων ένα αντίστοιχης ομορφιάς τέρμα που είχε πετύχει στο ίδιο γήπεδο το 2024, ξανά για το Κύπελλο, αλλά αυτή την φορά στις καθυστερήσεις και με κεφαλιά.

Και τότε «κρέμασε» τον τερματοφύλακα του Ατρόμητου, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2 και στέλνοντας το «Τριφύλλι» στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς. Τότε η ασίστ προήλθε από τα πόδια του Μπερνάρ.

Θυμηθείτε εκείνο το γκολ (4:30):