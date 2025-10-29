MENU
Η ανατροπή του Παναθηναϊκού επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι (vid)

Ποδόσφαιρο
Ατρόμητος και Παναθηναϊκός αναμετρήθηκαν στο Περιστέρι για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson με τους «πράσινους» να φεύγουν νικητές με ανατροπή.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του αγώνα 

