ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Ασταμάτητος ΠΑΟΚ, σκοράρει για το 4-0 ο Μύθου! (vid) 29-10-2025 22:16 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΟΚ ΑΕΛ Novibet ΠΡΟΣΩΠΑ Ανέστης Μύθου Με το πόδι... πατημένο στο γκάζι, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει το επιθετικό κρεσέντο απέναντι στην ΑΕΛ, με τον Μύθου να προσθέτει και αυτός το όνομα του στην λίστα των σκόρερ και να κάνει το 4-0 στο 31ο λεπτό! Δείτε το γκολ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Καταιγιστικό ξεκίνημα από τον ΠΑΟΚ: Τρία γκολ σε 17 λεπτά κόντρα στην ΑΕΛ! (vids)