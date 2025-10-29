MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ασταμάτητος ΠΑΟΚ, σκοράρει για το 4-0 ο Μύθου! (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Με το πόδι... πατημένο στο γκάζι, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει το επιθετικό κρεσέντο απέναντι στην ΑΕΛ, με τον Μύθου να προσθέτει και αυτός το όνομα του στην λίστα των σκόρερ και να κάνει το 4-0 στο 31ο λεπτό!

Δείτε το γκολ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: 

Ασταμάτητος ΠΑΟΚ, σκοράρει για το 4-0 ο Μύθου! (vid)