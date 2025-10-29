Καταιγιστικό ξεκίνημα από τον ΠΑΟΚ: Τρία γκολ σε 17 λεπτά κόντρα στην ΑΕΛ! (vids)

Με τρομερή ορμή και επιθετικότητα ξεκίνησε την αναμέτρηση απέναντι στην ΑΕΛ ο ΠΑΟΚ, καταφέρνοντας να πάρει... αέρα τριών γκολ με την συμπλήρωση μόλις 17 λεπτών στο παιχνίδι!

Ο Δικέφαλος αντιμετωπίζει στην Τούμπα τους «βυσσινί» για την 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, παρουσιάζοντας εξαιρετικό πρόσωπο και σκοράροντας τρία γκολ!

Την αρχή έκανε ο Ιβανούσετς μόλις στο δεύτερο λεπτό, ανοίγοντας το σκορ με ένα εκπληκτικό σουτ με το δεξί, με τον Κωνσταντέλια να διπλασιάζει το προβάδισμα των «ασπρόμαυρων» μετά από ασίστ του Κένι στο 12'.

Ο ΠΑΟΚ συνέχισε με... σπασμένα φρένα, πετυχαίνοντας και τρίτο γκολ, όταν ο Κωνσταντέλιας κέρδισε πέναλτι από τον Κοβάσεβιτς, με τον Ντεσπόντοφ να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του για το 3-0 στο 18ο λεπτό!

Δείτε τα γκολ: