Μπενίτεθ: «Ικανοποιημένος από τα παιδιά, η διάταξη επιλέχθηκε βάσει του γκρουπ»

Ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού έκανε το 2/2 στο ξεκίνημά του, καθώς οι «πράσινοι» επικράτησαν με 1-2 του Ατρόμητου στο Περιστέρι για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στην κάμερα της COSMOTE TV:

Για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο: «Πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών. Ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πολύ χρόνο έπαιξαν, είχαμε κάποιες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο και μου άρεσε η αντίδραση μετά το 1-0 για την ανατροπή. Μοναδικό αρνητικό οι τραυματισμοί κάποιων παικτών».

Για την επιλογή να βάλει τριάδα στην άμυνα: «Με βάση το γκρουπ που επέλεξα για σήμερα, ήθελα να δώσω αυτοπεποίθηση σε κάποια παιδιά και με βάσει τα χαρακτηριστικά τους, αυτή η διάταξη ήταν η καλύτερη που επέλεξα».