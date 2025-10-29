Ξανά κορυφή η Ρόμα, επιτέλους νίκη η Γιούβε (vids)

Η Ρόμα επικράτησε 2-1 της Πάρμα και έπιασε και πάλι την Νάπολι, ενώ η Γιουβέντους νίκησε για πρώτη φορά μετά τον Σεπτέμβριο με το 3-1 σε βάρος της Ουντινέζε.

Η ομάδα του Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι ήξερε ότι με νίκη θα πιάσει ξανά την Νάπολι στο Νο1 του Campionato και τα κατάφερε στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Πάρμα. Οι Giallorossi πέτυχαν δύο γκολ στο δεύτερο μέρος και δεύτερη σερί νίκη (2-1) και βρίσκονται και πάλι στην κορυφή. Το σκορ για την Ρόμα άνοιξε στο 63’ 0 Μάριο Ερμόσο και στο 81’ ο Αρτέμ Ντόβμπικ διπλασίασε τα τέρματα των Ρωμαίων. Το μόνο που κατάφεραν οι φιλοξενούμενοι ήταν να μειώσουν στο 86’ με τον Τσιρκάτι για το τελικό 2-1.

Την πρώτη της νίκη από τον Σεπτέμβριο και το 4-3 με την Ίντερ πέτυχε η Γιουβέντους. Οι Bianconeri, έχοντας πλέον υπηρεσιακό προπονητή στον πάγκο, επιβλήθηκαν 3-1 της Ουντινέζε, έβαλαν τέλος στα 8 σερί παιχνίδια χωρίς νίκη και είναι στο -6 από την κορυφή. Το σκορ άνοιξε στο 5’ με πέναλτι ο Βλάχοβιτς αλλά παρά τις κάμποσες φάσεις των Τορινέζων, το πρώτο μέρος έφυγε με 1-1 καθώς στις καθυστερήσεις ο Τζανιόλο βρήκε τη γωνία με πλασέ. Στην επανάληψη και το 67’ η Γιούβε πήρε και πάλι το προβάδισμα με την κεφαλιά του Γκάτι και στο 96’ ο Γιλντίζ με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 3-1.