Ρουμανία: H αντίπαλος της ΑΕΚ στο Conference Κραϊόβα, αντιμετώπισε ομάδα, που έβαλε μέσα τον... 61χρονο ιδιοκτήτη της! (vid)

Η αντίπαλος της ΑΕΚ στο UEFA Conference League Κραϊόβα επικράτησε για το Κύπελλο Ρουμανίας εύκολα 1-4 της Σανατατέα Κλουζ σε ένα ματς όπου οι γηπεδούχοι έριξαν στο ματς τον... 61χρονο ιδιοκτήτη τους!

Όπως αναφέρουν ΜΜΕ της Ρουμανίας, ο πρόεδρος της Σανατατέα Κλουζ - η οποία αγωνίζεται στην 3η κατηγορία της χώρας - Αουρελιάν Γκίσα, που είναι 61 ετών και κτηνίατρος στο επάγγελμα, «εκπλήρωσε την επιθυμία του να αγωνιστεί και μπήκε στο γήπεδο στο 90ό λεπτό, έχοντας μόνο μερικές μικρές... επαφές στην μπάλα».

Αγωνιστικά τώρα, η Κραϊόβα έφτασε με ανατροπή στην επικράτηση, αλλά προφανώς, κανείς δεν δίνει σημασία στο τελικό αποτέλεσμα καθώς η συμμετοχή του 61χρονου Γκίσα στο ματς έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον, έχει γίνει viral στην χώρα και υπάρχουν και σχετικά βίντεο αλλά και δηλώσεις του σε τοπικά ΜΜΕ...

Η σύνθεση της Κραϊόβα: Ποπέσκου, Μογκός, Στεφάνοβιτς, Μπαντέλι, Μπασκεάνου (71’ Ματέι), Μεκβαμπισβίλι (46’ Μπαλούτσα), Κρέτσου (58’ Ενσιμπά), Τέλες, Μπάνκου (46’ Στεφάν), Ετίμ, Παραντέλα (58’ Τσικαλντάου).