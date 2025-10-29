MENU
Ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς στο 67' έκανε την λόμπα και έστειλε την μπάλα πάνω από τον Κοσόλεφ για να καταλήξει στα δίχτυα για την ανατροπή του Παναθηναϊκού.
Υπέροχο γκολ από τον Μλαντένοβιτς και ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (vid)