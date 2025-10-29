Υπέροχο γκολ από τον Μλαντένοβιτς και ανατροπή για τον Παναθηναϊκό (vid)

Ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς στο 67' έκανε την λόμπα και έστειλε την μπάλα πάνω από τον Κοσόλεφ για να καταλήξει στα δίχτυα για την ανατροπή του Παναθηναϊκού.