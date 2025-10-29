MENU
Με όμορφη ενέργεια Πάντοβιτς κάνει το 1-1 ο Παναθηναϊκός (vid)

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση με τον Πάντοβιτς να κάνει μια εξαιρετική ενέργεια μέσα στην περιοχή και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα.
