Σεντερφορίσιο γκολ του Δουβίκα απέναντι στην Βερόνα! (vid)

Με γεμάτη κεφαλιά από την καρδιά της περιοχής, ο Τάσος Δουβίκας κάνει το 1-0 απέναντι στην Ελλάς Βερόνα και πετυχαίνει ένα ακόμα γκολ με την φανέλα της Κόμο.
