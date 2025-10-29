Παναθηναϊκός: Πάλι μυϊκό θέμα ο Ρενάτο, αναγκαστική αλλαγή!

Τα προβλήματα δεν λένε να αφήσουν τον Ρενάτο Σάντσες που μόλις επανήλθε έγινε αναγκαστική αλλαγή στο ημίχρονο λόγω μυϊκών ενοχλήσεων.

Ο Πορτογάλος χαφ ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο, όμως για μια ακόμα φορά φέτος στάθηκε άτυχος.

Συγκεκριμένα, ο Σάντσες αντικαταστάθηκε από τον Σιώπη με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, με την αλλαγή να μην οφείλεται σε τακτικούς λόγους αλλά σε μυϊκές ενοχλήσεις που ένιωσε ο έμπειρος μέσος.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, στις τάξεις του «Τριφυλλιού» επικρατεί προβληματισμός και άπαντες περιμένουν να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Ρενάτο.