Παναθηναϊκός: Πάλι μυϊκό θέμα ο Ρενάτο, αναγκαστική αλλαγή!

Ο Πορτογάλος χαφ ήταν ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Ατρόμητο, όμως για μια ακόμα φορά φέτος στάθηκε άτυχος.
Συγκεκριμένα, ο Σάντσες αντικαταστάθηκε από τον Σιώπη με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, με την αλλαγή να μην οφείλεται σε τακτικούς λόγους αλλά σε μυϊκές ενοχλήσεις που ένιωσε ο έμπειρος μέσος.
Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, στις τάξεις του «Τριφυλλιού» επικρατεί προβληματισμός και άπαντες περιμένουν να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Ρενάτο.