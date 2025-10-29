Με Ιβανούσετς, Μύθου η 11άδα του ΠΑΟΚ: Non stop ο Μεϊτέ (pic)

Με τον Μύθου να παίρνει φανέλα βασικού, θα κινηθεί ο ΠΑΟΚ στο ματς της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Μέσα και ο Ιβανούσετς, αλλά και ο... non stop Μεϊτέ.

Την πέμπτη συνεχόμενη νίκη του ψάχνει ο ΠΑΟΚ υποδεχόμενος την ΑΕΛ Novibet (21:30) για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson, σε ένα παιχνίδι δίχως βαθμολογικά περιθώρια για τους Θεσσαλονικείς.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου προχώρησε σε τόνους «φρεσκαρίσματος» στην βασική 11άδα, με τον Αντώνη Τσιφτσή να παραμένει κάτω από τα δοκάρια και τους Μπάμπα, Μιχαηλίδη, Βολιάκο και Κένι στην τετράδα της άμυνας, με τον Ιταλό να επιστρέφει για δεύτερη φορά στην αρχική σύνθεση.

Ο έτερος Ιταλός, Αλεσάντρο Μπιάνκο παίρνει με τη σειρά του θέση βασικού στα χαφ δίπλα στον non stop Μεϊτέ, με τους Λούκα Ιβανούσετς, Γιάννη Κωνσταντέλια και Κιρίλ Ντεσπόντοφ να αγωνίζονται στην μεσοεπιθετική τριάδα και τον Ανέστη Μύθου να κάνει το «ντεμπούτο» του στη βασική ενδεκάδα της ανδρικής ομάδας.

Για τη φιλοξενούμενη ΑΕΛ Novibet, ο Αναγνωστόπουλος θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας, με τους Κοβάτσεβιτς, Παντελάκη, Μπαγκαλιάνη και Αποστολάκη στην τετράδα της άμυνας από τ΄αριστερά προς τα δεξιά. Το δίδυμο στα χαφ θα αποτελείται από τους Στάικο και Αντράντα, με τους Σαγκάλ, Δημινίκο και Τούπτα πίσω από τον Γκάρατε.

