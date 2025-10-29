MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ανοίγει το σκορ ο Ατρόμητος εναντίον του Παναθηναϊκού (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Ο Ατρόμητος πήρε προβάδισμα εναντίον του Παναθηναϊκού στο Περιστέρι στο 36' και κόντρα στην ροή του αγώνα.
Ανοίγει το σκορ ο Ατρόμητος εναντίον του Παναθηναϊκού (vid)