Απείλησε με Σάντσες ο Παναθηναϊκός - Στο δοκάρι η μπάλα (vid)

Ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πολύ κοντά στο ανοίξει το σκορ του αγώνα, όμως το σουτ του Ρενάτο Σάντσες από το ύψος του πέναλτι σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.
