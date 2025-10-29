«Ο Αλόνσο βρήκε άσχημη εικόνα στα αποδυτήρια της Ρεάλ»

Ο Ισπανός τεχνικός φαίνεται πως έπρεπε να αλλάξει πολλά πράγματα στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Athletic, ο Τσάμπι Αλόνσο δεν βρήκε και την καλύτερη εικόνα στα αποδυτήρια των Μαδριλένων όταν έφτασε στην Ρεάλ το καλοκαίρι και φρόντισε να βάλει κάποιους κανόνες.

Το δημοσίευμα

«Όταν ο Αλόνσο ανέλαβε την Ρεάλ Μαδρίτης τον Ιούνιο, βρήκε πρακτικές που δεν θεωρούσε κατάλληλες για μια ποδοσφαιρική ομάδα, μετά από τέσσερα χρόνια υπό την ηγεσία του Κάρλο Αντσελότι.

Σύμφωνα με πηγές "πολλές κακές συνήθειες είχαν εδραιωθεί".

Ένα από τα πρώτα μηνύματα που απηύθυνε ο Τσάμπι στους παίκτες της Ρεάλ ήταν ότι με αυτόν, όλοι θα πρέπει να τρέχουν περισσότερο και να δουλεύουν σκληρότερα όταν η μπάλα βρίσκεται στον αντίπαλο, και χωρίς αυτό, κανένας δεν θα έχει εγγυημένη θέση στην ενδεκάδα.

Πραγματοποιήθηκε μια σημαντική συνάντηση όταν η ομάδα συγκεντρώθηκε στην αρχή της νέας σεζόν.

Ο Τσάμπι Αλόνσο μίλησε με τους έμπειρους παίκτες, συμπεριλαμβανομένων των αρχηγών, για να καθιερώσουν ένα νέο σύνολο κανόνων που θα διέπουν τα αποδυτήρια. Αφού συμφώνησαν συλλογικά στα βασικά σημεία.

Μεταξύ άλλων, οι κανόνες τόνιζαν τη σημασία της συνέπειας στην ώρα προσέλευσης (μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβληθεί πρόστιμα για καθυστερήσεις), καθώς και τη σημασία του ενθουσιασμού και της αφοσίωσης κατά τις προπονήσεις».