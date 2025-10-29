Το απόλυτο ο Λεβαδειακός με «λυτρωτή» τον Μπάλτσι - Κέρδος για τον Astera ο Αγγελίδης!

Ο Λεβαδειακός με γκολ του Μπάλτσι στο 73΄ έκανε το 3/3 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, την στιγμή που ο Asteras AKTOR έμεινε στον έναν βαθμό (1-0). Χωρίς συγκινήσεις το πρώτο ημίχρονο, γρήγορος ρυθμός και φάσεις στην επανάληψη. Κέρδος για τους φιλοξενούμενους, η εμφάνιση του 20χρονου γκολκίπερ Σπύρου Αγγελίδη.

Με σχηματισμό 4-2-3-1 και εκτεταμένο ροτέισον παρέταξαν τις ομάδες τους οι Νίκος Παπαδόπουλος και Κρις Κόλεμαν, αντίστοιχα.



Ο Asteras AKTOR μπήκε πιο δυνατά στην αναμέτρηση, πιέζοντας από νωρίς, ωστόσο η πρώτη καλή στιγμή ανήκε στους Βοιωτούς, με την κεφαλιά του Γιούριτς από το ύψος του πέναλτι, την οποία μπλόκαρε ο Αγγελίδης.



Σε χαμηλό τέμπο κυμάνθηκε στη συνέχεια το πρώτο 45λεπτο, με τις δύο ομάδες να επιχειρούν ανεπιτυχώς να ολοκληρώσουν τις προσπάθειες τους. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 43΄ για να σημειωθεί αξιόλογη φάση, όταν ο Βέρμπιτς έπειτα από ατομική ενέργεια δοκίμασε ένα πλασαριστό σουτ έξω από την περιοχή, το οποίο απέκρουσε με δυσκολία ο τερματοφύλακας του Αστέρα.



Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου οι δύο ομάδες έδειξαν διάθεση να ρισκάρουν περισσότεροι. Οι φιλοξενούμενοι έγιναν απειλητικοί στο 48΄, με τον Μεντιέτα να επιχειρεί σουτ-βολίδα και τον Άνακερ με υπερένταση να διώχνει την μπάλα σε κόρνερ.



Η απάντηση του Λεβαδειακού ήρθε στο 53΄ αρχικά με σουτ του Γκούμα που απέκρουσε ο Αγγελίδης ενώ στη συνέχεια η νέα προσπάθεια του Βέρμπιτς δεν βρήκε στόχο. Τρία λεπτά αργότερα, ο Kαστάνιο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ μέσα από την περιοχή, όμως ο Ευαγγέλου ακύρωσε το γκολ βλέποντας χέρι του Σίπσιτς.



Στο 60΄ ήταν η σειρά του Τσιμπόλα να δοκιμάσει το πόδι του με φαλτσαριστό σουτ έξω από την περιοχή και τον Αγγελίδη για δηλώνει για ακόμη μια φορά «παρών»! Στο 68΄ ο Γκούμας με κεφαλιά έκανε αισθητή την παρουσία του στην άμυνα των Αρκάδων με την μπάλα να προσκρούει στο δοκάρι.



Η «λύτρωση» ήρθε στο 73΄ για την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου με τον Μπάλτσι, ο οποίος ερχόμενος από τον πάγκο, σημάδεψε σωστά με το αριστερό έπειτα από εξαιρετική ασίστ του Λαμαράνα στη μοναδική φάση όπου ο Αγγελίδης δεν βρήκε απάντηση.



Λεβαδειακός: Άνακερ, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μάγκνουσον, Φίλων (88΄ Κάτρης), Λαμαράνα, Τσιμπόλα (62΄ Μπάλτσι), Γκούμας (80΄ Πεντρόσο), Μανθάτης, Βέρμπιτς (62΄ Κωστή), Γιούριτς (78΄ Τσόκαϊ).



Asteras AKTOR: Αγγελίδης, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Φερνάντεθ, Τζανδάρης (59΄ Γιαμπλόνσκι), Έντερ, Χαραλαμπόγλου (74΄ Εμμανουηλίδης), Καλτσάς (74΄ Κετού), Μεντιέτα (59΄ Μπαρτόλο), Τζοακίνι (66΄ Μακέντα).



Διαιτητής: Ευαγγέλου Βοηθοί: Απτόσογλου, Χριστοδούλου 4ος: Καλατζής