Μεντιλίμπαρ: «Ήμασταν πολύ εύστοχοι και τελειώσαμε το παιχνίδι σε πέντε λεπτά»

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού με 5 - 0 επί του Βόλου στάθηκε στην ευστοχία της ομάδας.

Ο Βάσκος τεχνικός των ερυθρόλευκων τόνισε επίσης πως του αρέσει πως όλοι οι επιθετικοί της ομάδας συνεργάζονται μεταξύ τους.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

«Σήμερα ήμασταν εύστοχοι, πετύχαμε σε πέντε λεπτά τρια γκολ και νομίζω εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Ήμασταν πολλοί εύστοχοι και όταν τελειώνεις το ημίχρονο με 4-0, εκεί έχουν κριθεί όλα. Η ευστοχία ήταν εκείνο που μου άρεσε».

Για τους επιθετικούς της ομάδας και το γεγονός πως όλοι τους έχουν σημειώσει γκολ στους έως τώρα αγώνες του Ολυμπιακού

«Είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και το πιο σημαντικό δεν είναι τα γκολ που βάζουν, αλλά ότι συνεργάζονται και είναι εντάξει μέσα στο παιχνίδι μεταξύ τους».