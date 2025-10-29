Παναθηναϊκός: Μαζικές αλλαγές από Μπενίτεθ, βασικοί Φικάι, Γεντβάι, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς!

Πάρα πολλές αλλαγές από τον Ράφα Μπενίτεθ, που δίνει φανέλα βασικού σε Λαφόν, Γεντβάι, Φικάι, Μπρέγκου, Ταμπόρδα, Μαντσίνι και Πάντοβιτς!

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τον Ατρόμητο (29/10, 19:30) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, έχοντας φυσικά ως... αυτοσκοπό τη νίκη και το «2Χ2» στην διοργάνωση.

Λίγη ώρα πριν την σέντρα, ο Ράφα Μπενίτεθ κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, γνωρίζοντας εκ των προτέρων πως δεν μπορεί να υπολογίζει στους Σίριλ Ντέσερς, Τάσο Μπακασέτα, Φακούντο Πελίστρι και Ντάβιντε Καλάμπρια.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Λαφόν, με τους Μλαντένοβιτς και Γεντβάι στα άκρα της άμυνας και τους Πάλμερ-Μπράουν και Φικάι να αποτελούν το δίδυμο των στόπερ.

Στην μεσαία γραμμή θα ξεκινήσουν οι Ρενάτο και Τσιριβέγια, με τους Μπρέγκου, Ταμπόρδα και Μαντσίνι πίσω από τον προωθημένο Πάντοβιτς.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Τουμπά, Ίνγκασον, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Νίκας, Ζέκα, Σφιντέρσκι, Γερεμέγεφ.

Η ενδεκάδα του Ατρόμητου: Κοσέλεφ, Μουντές, Σταυρόπουλος, Παπαδόπουλος, Καραμάνης, Τσακμάκης, Τσιγγάρας, Μίχορλ, Γκαρθία, Τσαντίλας, Μπάκου.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Χουτεσιώτης, Αθανασίου, Αμπαρτζίδης, Μουτουσάμι, Κοπανίδης, Τσιγγάρας, Χότζα, Γιουμπιτάνα, Οζέγκοβιτς, Φαν Βέερτ, Μπάτος.