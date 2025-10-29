Καλοσκάμης: «Δύσκολος ο αγωνιστικός χώρος - Απίστευτο συναίσθημα να σκοράρεις στο τέλος»

Όσα είπε ο Δημήτρης Καλοσκάμης μετά την εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ με 1-0 απέναντι στην Ηλιούπολη.

Ο «χρυσός» σκόρερ της ΑΕΚ στην αναμέτρηση κόντρα στην Ηλιούπολη, Δημήτρης Καλοσκάμης, δήλωσε ότι δεν αγωνιστήκανε κάτω από τις καλύτερες συνθήκες και ότι είναι σημαντικό που έφυγαν με τη νίκη, ενώ τόνισε ότι είναι απίστευτο το συναίσθημα να σκοράρεις στα τελευταία αγωνιστικά λεπτά.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Έλληνας ποδοσφαιριστής:

«Οι συνθήκες δεν ήταν και οι καλύτερες. Δύσκολος ο αγωνιστικός χώρος. Οφείλουμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Σημαντικό ότι φύγαμε για τη νίκη. Απίστευτο συναίσθημα να σκοράρεις στο τέλος. Αλλά για μένα πιο σημαντικό είναι να κερδίζει η ομάδα και να προχωράμε.»