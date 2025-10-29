ΑΕΚ: Ενοχλήσεις ο Γιόβιτς, θα κάνει μαγνητική

Πρόβλημα φαίνεται να προκύπτει με τον Λούκα Γιόβιτς ο οποίος έχει ενοχλήσεις!

Όπως έγινε γνωστό μετά το τέλος του αγώνα στην Ηλιούπολη, ο Σέρβος φορ έχει ενοχλήσεις και θα υποβληθεί σε μαγνητική. Απ' αυτή θα ξεκαθαρίσει το μέγεθος του προβλήματός του, με την αγωνία να βαράει κόκκινα προφανώς στο στρατόπεδο της ΑΕΚ καθώς είναι άγνωστο τι ακριβώς αντιμετωπίζει ο ποδοσφαιριστής κάτι που θα φανεί όταν οι κιτρινόμαυροι έχουν στα χέρια τους τα αποτελέσματα των εξετάσεων...

Γεύμα Νίκολιτς στους παίκτες

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, ο Μάρκο Νίκολιτς θα παραθέσει γεύμα στους παίκτες σημερα. Ηταν ένα γεύμα που ήθελε να το κάνει ο προπονητης το προηγούμενο διάστημα αλλά δεν κατέστη δυνατό και προηραμματίστηκε εν τέλει να γινει σημερα. Ο Νίκολιτς πρεπει να σημειώσουμε πως έδωσε ρεπο στους παικτες αυριο οπως συνηθίζει την επομενη καθε αγώνα.