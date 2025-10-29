Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα για την 3η εμφάνιση στο ματς με Ατρόμητο (pic)

Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται στις 19:30 από τον Ατρόμητο και για πρώτη φορά φέτος θα αγωνιστούν με την τρίτη τους εμφάνιση, η οποία είναι μαύρη, με πράσινες και ροζ λεπτομέρειες.
Πρόκειται για μια εμφάνιση που αμέσως ξεχώρισε και έκανε θετική εντύπωση στον κόσμο και στο Περιστέρι θα κάνει... ντεμπούτο, με ευχή όλων των φίλων του συλλόγου να αποδειχθεί και τυχερή.
Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ:
The 3rd kit steps onto the pitch tonight. Find it in stores and at https://t.co/pMRMS5h7wf pic.twitter.com/6Iyu5VYH61— Panathinaikos F.C. (@paofc_) October 29, 2025