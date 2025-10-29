Παναθηναϊκός: Πρεμιέρα για την 3η εμφάνιση στο ματς με Ατρόμητο (pic)

Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος με την τρίτη του εμφάνιση, στο εκτός έδρας ματς με τον Ατρόμητο για το Κύπελλο Ελλάδος Betsson.

Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται στις 19:30 από τον Ατρόμητο και για πρώτη φορά φέτος θα αγωνιστούν με την τρίτη τους εμφάνιση, η οποία είναι μαύρη, με πράσινες και ροζ λεπτομέρειες.

Πρόκειται για μια εμφάνιση που αμέσως ξεχώρισε και έκανε θετική εντύπωση στον κόσμο και στο Περιστέρι θα κάνει... ντεμπούτο, με ευχή όλων των φίλων του συλλόγου να αποδειχθεί και τυχερή.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ: