Κουδούνης: «Μας μένει πικρία για τον τρόπο που ήρθε η ήττα»

Ο υπηρεσιακός προπονητής της Ηλιούπολης, Γιώργος Κουδούνης δήλωσε ότι υπάρχει πικρία στην ομάδα του, μετά την ήττα στις καθυστερήσεις από την ΑΕΚ

Η Ηλιούπολη γνώρισε την ήττα στο 90'+6' από την ΑΕΚ, με τον υπηρεσιακό της προπονητή, Γιώργο Κουδούνη να αναφέρει ότι υπάρχει μια πικρία για τον τρόπο που ήρθε η ήττα αλλά και μια αισιοδοξία παράλληλα, καθώς η ομάδα του το πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Διαβάστε όσα είπε ο Γιώργος Κουδούνης:

«Σίγουρα μας αφήνει μια πικρή γεύση, επίσης μας αφήνει μια αισιόδοξη εικόνα η προσπάθεια όλων των ποδοσφαιριστών μέχρι το τελευταίο λεπτό όπου και δεχθήκαμε το γκολ. Συγχαρητήρια στα παιδιά ήταν αξιέπαινη η προσπάθεια τους. Για εμάς αυτό το ματς δεν ήταν μέσα στους στόχους μας, το πρωτάθλημα προέχει για εμάς και είμαστε σε δύσκολη θέση, όμως το σημερινό μας αισιοδοξεί για την μάχη που θα δώσουμε για την παραμονή.»