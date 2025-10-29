Η κριτική της ΑΕΚ: Η ενέργεια του Καλοσκάμη στο γκολ, το μόνο που μπορείς να κρατήσεις…

Η ΑΕΚ ήταν πνευματικά και αγωνιστικά εκτός τόπου και χρόνου στην Ηλιούπολη και γλίτωσε το κάζο χάρη στο γκολ του Καλοσκάμη στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Μπρινιόλι 7

Δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα. Στο ξεκίνημα είχε μια αποτελεσματική επέμβαση στο πλασέ του Χριστοπούλου, ενώ από εκεί και πέρα, ήταν σταθερός χωρίς προβλήματα.

Κοσίδης 5

Έπαιξε στο δεξί άκρο της άμυνας, ήταν κάπως συνεπής αμυντικά αλλά επιθετικά δεν έδωσε κάτι.

Ρέλβας 7

Σταθερός με σωστές επεμβάσεις δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα. Βγήκε νικητής στις περισσότερες μάχες που έδωσε ψηλά και χαμηλά, ήταν από τους πιο ήρεμους με την μπάλα στα πόδια.

Χρυσόπουλος 5

Υστέρησε. Και αμυντικά αντιμετώπισε προβλήματα όπως στην φάση του πρώτου μέρους όπου ο Χριστόπουλος του έφυγε και απείλησε αλλά και με τις επιλογές του με τα πόδια όπου είχε λάθη.

Πήλιος 5

Ελάχιστα πράγματα από τον Πήλιο. Είχε κάποιες προωθήσεις, το πάλεψε αλλά μέχρι εκεί.

Γκρούγιτς 5

Έπαιξε μπροστά από τα στόπερ στον γνωστό του ρόλο. Είχε κάποιες καλές στιγμές με την μπάλα στα πόδια και απείλησε στο πρώτο μέρος με την κεφαλιά που του έβγαλε ο αντίπαλος γκολκίπερ αλλά και πάλι αυτά δεν αρκούν. Σε ρηχά νερά και πάλι ο Γκρούγιτς.

Γκατσίνοβιτς 5

Ξεκίνησε το παιχνίδι σαν δεξί χαφ, ενώ στην επανάληψη έπαιξε από ένα σημείο και μετά δεξί μπακ. Ήταν κινητικός αλλά χωρίς ουσία. Πολλές ημιτελείς προσπάθειες.

Λιούμπισιτς 4

Πολύ κακό παιχνίδι από τον Λιούμπισιτς. Έκανε αμέτρητα λάθη στο πρώτο μέρος που αγωνίστηκε με αποτέλεσμα στην ανάπαυλα να αντικατασταθεί σωστά.

Ζοάο Μάριο 6

Είχε κινητικότητα μέσα στο γήπεδο στο πρώτο μέρος, προσπάθησε να βοηθήσει δημιουργικά την ομάδα όμως πολλές προσπάθειες του έμειναν στην μέση. Στο δεύτερο ημίχρονο έκανε αρκετά λάθη και δεν μπόρεσε να δώσει κάτι.

Κουτέσα 6

Είχε την σημαντικότερη ευκαιρία του πρώτου μέρους με το δοκάρι αλλά και εκείνος έμεινε σε μέτρια επίπεδα. Είχε επι της ουσίας μόνον κάποιες εκλάμψεις μέσα στο ματς και τίποτα παραπάνω.

Πιερό 6

Το πάλεψε και πάλι όμως στην τελική εκτέλεση υστέρησε ξανά. Έχει μια τεράστια χαμένη ευκαιρία στο πρώτο μέρος με την κεφαλιά από κοντά ενώ στην επανάληψη δεν τροφοδοτήθηκε και δεν φάνηκε ιδιαίτερα. Μέχρι να φτάσουμε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων που παίρνει την πρώτη κρίσιμη κεφαλιά πριν φτάσει η μπάλα στον σκόρερ Καλοσκάμη.

Οι αλλαγές

Μάνταλος 7

Έβαλε κάπως τα πράγματα σε μια τάξη στον άξονα και προσπάθησε τουλάχιστον να ανεβάσει τα επίπεδα δημιουργίας και συνδυαστικού παιχνιδιού. Το έκανε ως ένα σημείο χωρίς όμως να μπορέσει να δώσει το κάτι παραπάνω.

Κοϊτά 5

Δοκίμασε τα πόδια του σε αρκετές περιπτώσεις και στο φινάλε είχε μια σημαντική ευκαιρία. Ήταν κινητικός αλλά οι ενέργειες του έμειναν στην μέση.

Καλοσκάμης 8

Ο λυτρωτής για την ΑΕΚ και προφανώς αυτός που πρωταγωνιστεί. Μπήκε ως αλλαγή και έδωσε μια κινητικότητα στην μεσοεπιθετική γραμμή ενώ ήταν από τους λίγους που είχε κυρίως σωστές αποφάσεις με την μπάλα στα πόδια. Η εκτέλεση του στο 96’ είναι τρομερή καθώς έχει την ψυχραιμία να σημαδέψει στο παραθυράκι και να δώσει στην ομάδα τη νίκη.

Πενράις 6

Πέρασε στο ματς για να φέρει την μπάλα καλύτερα στην περιοχή από αριστερά. Το έκανε σε μια δυο περιπτώσεις όμως οι σέντρες του δεν είχαν κάποιο αντίκρισμα.

Ο προπονητής

Νίκολιτς 5

Πέραν των αγωνιστικών ζητημάτων, είναι δεδομένο πως προκύπτει και ζήτημα νοοτροπίας. Η ομάδα του μπήκε μέσα να παίξει στο σημερινό παιχνίδι και φάνηκε εντελώς απροετοίμαστη πρώτα απ’ όλα πνευματικά. Εύκολα λάθη με την μπάλα στα πόδια, αδυναμίες ανασταλτικά, αδυναμίες στη δημιουργία. Και κυρίως στο τελευταίο μισό του αντίπαλου. Ο Νίκολιτς το επισήμανε μετά το Καραϊσκάκη όμως απ’ ότι φαίνεται δεν μπόρεσε να το διορθώσει. Η ΑΕΚ συνολικά είχε μια κάκιστη απόδοση και προφανώς πέραν της ευθύνης που αναλογεί στους παίκτες, ευθύνη έχει και ο Νίκολιτς. Δεδομένα θα πρέπει ο Σέρβος τεχνικός να καθίσει με τους παίκτες του και να δουν τι φταίει. Και να παρουσιάσει μια κανονική ΑΕΚ την Κυριακή καθώς αυτό που είδαμε σήμερα, προφανώς δεν είναι… ΑΕΚ. Για την ιστορία, για ακόμα μια φορά οι αλλαγές του δεν έδωσαν κάτι και δεν βελτίωσαν την κατάσταση, αν εξαιρέσουμε προφανώς τον Καλοσκάμη που του έπεσε η μπάλα στα πόδια στο 96’ και γλίτωσε την Ένωση από το κάζο.