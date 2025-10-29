Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ BETSSON Τα highlights από τη νίκη του Άρη απέναντι στο Αιγάλεω (vid) 29-10-2025 18:05 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Αιγάλεω Άρης 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Οι καλύτερες στιγμές και τα γκολ από τη νίκη του Άρη απέναντι στο Αιγάλεω στο δημοτικό στάδιο Καρδίτσας, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Τα στιγμιότυπα: Βόμβα μεγατόνων: Με ποιο κόμμα θα συμπορευτεί η Νέα Αριστερά για να μπει στη Βουλή instanews.gr Αύξηση κατώτατου μισθού στη Γερμανία: Η σύγκριση του ποσού με την Ελλάδα προκαλεί θλίψη instanews.gr Έντονη φημολογία για Ατσίουα menshouse.gr Έχει μήκος 73,5 μέτρα: Σε ποια ταινία θα δούμε την εντυπωσιακή θαλαμηγό του Δημήτρη Μελισσανίδη dailymedia.gr Ευλαμπία Ρέβη: «Κάτσε εδώ, μη κάνεις τίποτα, να παίρνεις ένα κομμάτι ψωμί και μη μιλάς» της είπε ο ΣΚΑΪ dailymedia.gr Ο «άσος» τον πληγώνει: Ο μόνος που μπορεί να κοιτάξει τους καλύτερους στα μάτια menshouse.gr Τελικά, ξεγελαστήκαμε τόσο πολύ με τον Ταμπόρδα; menshouse.gr Ζόρια για Κουλιεράκη… menshouse.gr Τα highlights από τη νίκη του Άρη απέναντι στο Αιγάλεω (vid) SHARE