Τα highlights από τη νίκη του Άρη απέναντι στο Αιγάλεω (vid)

Ποδόσφαιρο
Οι καλύτερες στιγμές και τα γκολ από τη νίκη του Άρη απέναντι στο Αιγάλεω στο δημοτικό στάδιο Καρδίτσας, για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος.

Τα στιγμιότυπα:

