Βαθμολογία Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: Νίκες και ανάσα για όλα τα φαβορί

Εύκολα ή δύσκολα όλα τα μεγάλα ονόματα επικράτησαν στους αγώνες που έκλεισαν την 3η αγωνιστική για το Κύπελλο Ελλάδα Betsson και βελτίωσαν αισθητά την βαθμολογική τους θέση στην League phase.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για την 3η αγωνιστική

Αιγάλεω - Άρης 1-3

Ηλιούπολη - ΑΕΚ 0-1

Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ 5-0

Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 1-0

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 1-2

ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 4-1

Αναλυτικά η βαθμολογία της League phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μετά τους αγώνες για την 3η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. ΟΦΗ 3 9 7-1 2. Λεβαδειακός 3 9 7-2 3. Άρης 3 9 5-1 4. ΑΕΚ 3 9 4-1 5. Ολυμπιακός 2 6 7-1 6. Παναθηναϊκός 2 6 3-1 7. Κηφισιά 3 5 4-3 8. Ατρόμητος 3 4 6-5 9. Βόλος ΝΠΣ 3 4 4-7 10. Παναιτωλικός 3 3 5-4 11. ΠΑΟΚ 2 3 5-5 12. Ηρακλής 2 3 2-3 13. Ελλάς Σύρου 3 3 6-8 14. Μαρκό 2 1 2-3 15. Αστέρας Τρίπολης 3 1 2-4 16. Καβάλα 2 1 1-4 17. ΑΕΛ 3 1 4-8 18. Athens Καλλιθέα 3 0 1-4 19. Ηλιούπολη 3 0 1-5 20. Αιγάλεω 3 0 1-7

* Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες τέσσερις θέσεις παίρνουν απευθείας το εισιτήριο για τα προημιτελικά.

** Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η ως την 12η θέση θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες πλέι-οφ.

*** Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 13η ως την 20ή θέση αποκλείονται από την συνέχεια της διοργάνωσης.

Η 4η αγωνιστική

ΑΕΚ – ΟΦΗ

ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

Αστέρας AKTOR- Ηλιούπολη

Athens Kallithea – Καβάλα

Βόλος – Αιγάλεω

Άρης – ΠΑΟΚ

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός

Μαρκό – Λεβαδειακός

Ηρακλής – Παναιτωλικός

Παναθηναϊκός – Κηφισιά

Η 5η αγωνιστική

Καβάλα – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – Ηρακλής

ΠΑΟΚ – Μαρκό