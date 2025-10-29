Βαθμολογία Κυπέλλου Ελλάδας Betsson: Νίκες και ανάσα για όλα τα φαβορί

Αναλυτικά τα αποτελέσματα για την 3η αγωνιστική
Αιγάλεω - Άρης 1-3
Ηλιούπολη - ΑΕΚ 0-1
Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ 5-0
Λεβαδειακός - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 1-0
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 1-2
ΠΑΟΚ - ΑΕΛ 4-1
Αναλυτικά η βαθμολογία της League phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μετά τους αγώνες για την 3η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. ΟΦΗ
|3
|9
|7-1
|2. Λεβαδειακός
|3
|9
|7-2
|3. Άρης
|3
|9
|5-1
|4. ΑΕΚ
|3
|9
|4-1
|5. Ολυμπιακός
|2
|6
|7-1
|6. Παναθηναϊκός
|2
|6
|3-1
|7. Κηφισιά
|3
|5
|4-3
|8. Ατρόμητος
|3
|4
|6-5
|9. Βόλος ΝΠΣ
|3
|4
|4-7
|10. Παναιτωλικός
|3
|3
|5-4
|11. ΠΑΟΚ
|2
|3
|5-5
|12. Ηρακλής
|2
|3
|2-3
|13. Ελλάς Σύρου
|3
|3
|6-8
|14. Μαρκό
|2
|1
|2-3
|15. Αστέρας Τρίπολης
|3
|1
|2-4
|16. Καβάλα
|2
|1
|1-4
|17. ΑΕΛ
|3
|1
|4-8
|18. Athens Καλλιθέα
|3
|0
|1-4
|19. Ηλιούπολη
|3
|0
|1-5
|20. Αιγάλεω
|3
|0
|1-7
* Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες τέσσερις θέσεις παίρνουν απευθείας το εισιτήριο για τα προημιτελικά.
** Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 5η ως την 12η θέση θα αγωνιστούν σε μονούς αγώνες πλέι-οφ.
*** Οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 13η ως την 20ή θέση αποκλείονται από την συνέχεια της διοργάνωσης.
Η 4η αγωνιστική
ΑΕΚ – ΟΦΗ
ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
Αστέρας AKTOR- Ηλιούπολη
Athens Kallithea – Καβάλα
Βόλος – Αιγάλεω
Άρης – ΠΑΟΚ
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός
Μαρκό – Λεβαδειακός
Ηρακλής – Παναιτωλικός
Παναθηναϊκός – Κηφισιά
Η 5η αγωνιστική
Καβάλα – Παναθηναϊκός
Ολυμπιακός – Ηρακλής
ΠΑΟΚ – Μαρκό