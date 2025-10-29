MENU
Κάνει το 1-0 από νωρίς με τον Μπιανκόν ο Ολυμπιακός (vid)

Μετά από πέντε λεπτά αγώνα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει το προβάδισμα με τον Μπιανκόν που έκανε την κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ.
