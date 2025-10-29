Χαρούπας: «Κερδίσαμε και προχωράμε»

Ο Κώστας Χαρούπας φάνηκε ικανοποιημένος για την νέα ευκαιρία του με την πρώτη ομάδα

Όλα όσα ανέφερε ο νεαρός ποδοσφαιριστής μετά την νίκη επί του Αιγάλεω.

Αναλυτικά:

Για το παιχνίδι: “Ηταν πολύ σημαντικό που έκανα την πρώτη μου εμφάνιση στο γήπεδο. Η νίκη φάνηκε δύσκολη. Κερδίσαμε και προχωράμε”

Για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό:

“Η κούραση με τα τρία εκτός έδρας ματς είναι μεγάλη. Θα τα δώσουμε όλα, θα προσπαθήσουμε και ό,τι βγει”.

Για την συμμετοχή του: “Είμαι χαρούμενος που με εμπιστεύτηκε ο κόουτς. Και γιατί όχι, για περισσότερα λεπτά στην συνέχεια”.

Για το ότι τον είδε ο πατέρας του από κοντά: “Ηταν πολύ ωραία, πιστεύω ήταν η αρχή…”.