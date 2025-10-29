ΑΕΚ: Με Χρυσόπουλο-Ρέλβας στην άμυνα, ξεκινάει ο Ζοάο Μάριο στην μεσοεπιθετική γραμμή (pic)

Ο Μάρκο Νίκολιτς ξεκινά με τον Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, τους Χρυσόπουλο-Φιλίπε Ρέλβας στόπερ, τον Κοσίδη δεξιά και τον Πήλιο αριστερά. Δίδυμο στον άξονα είναι οι Γκρούγιτς-Λιούμπισιτς, με τους Γκατσίνοβιτς, Ζοάο Μάριο και Κουτέσα να κινούνται στην τριάδα πίσω από τον Πιερό.
Στον πάγκο: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Οντουμπάτζο, Πενράις, Γιόνσον, Κοϊτά, Πινέδα, Καλοσκάμης, Μαρίν, Μάνταλος, Γιόβιτς.
Οι 11 της Ηλιούπολης
Η ενδεκάδα της Ηλιούπολης: Τσιλιγγίρης, Τσάικα, Νόνης, Κωστούλας, Κεραμίδας, Θωμαΐδης, Κετ, Κρέτση, Ζαφειράκης, Ουσμάν, Χριστόπουλος.
Στον πάγκο: Χρυστοδουλής, Σαμ, Μπαρέτ, Ντούντα, Στοικόφσκι, Τσουμάνης, Σταματής, Σταμπουλίδης, Κατσιούλας, Σάκα, Μαιδάνος, Νεοφυτίδης.