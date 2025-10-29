Το background των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ

Αναλυτικά:
Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26 κόντρα στην ΑΕΛ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το background του αγώνα και την προϊστορία του Δικεφάλου κόντρα στους Θεσσαλούς, λίγες ώρες πριν την σέντρα του αγώνα.
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΛ για 6η φορά στην ιστορία τους στο θεσμό σε αναμετρήσεις πριν από τον τελικό, ενώ έχουν βρεθεί και μια φορά στον τελικό της διοργάνωσης, το 1985 με την ομάδα της Λάρισας να παίρνει το τρόπαιο.
- Ο Δικέφαλος έχει πάρει την πρόκριση σε όλες τις μεταξύ τους κόντρες στον θεσμό με την ΑΕΛ. Η μόνη ήττα του ήταν στον τελικό Κυπέλλου του 1985, όταν η ΑΕΛ πήρε το πρώτο της τρόπαιο και στέρησε από τον Δικέφαλο το νταμπλ. Εκείνη ήταν και η πρώτη τους κόντρα για τον θεσμό και ακολούθησαν ακόμη πέντε, το 1990-91, το 2003-04 και το 2016-17, το 2020-21 και το 2021-22.
- Το 2021-22 ήταν η τελευταία φορά που ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε την ΑΕΛ για το Κύπελλο Ελλάδας και οι αναμετρήσεις τους ήταν για τους «16» του θεσμού. Στις 22 Δεκεμβρίου 2021 επικράτησε με 3-1 (23’ αυτ. Γκοτζαμανίδης, 82’ Άκπομ, 90’ ‘Ακπομ – 62’ Ογκμπόε). Στην πρώτη αναμέτρηση είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι 1-1 (64’ Ταχάρ – 90’ Κούρτιτς).
- Η πρώτη τους συνάντηση εκτός τελικού ήταν στις 10 Μαρτίου 1991 στην Τούμπα για τα προημιτελικά του θεσμού. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-0 (41’ Λαγωνίδης, 78’ Μπορμπόκης, 83’ Καραγεωργίου) και έβαλε βάσεις πρόκρισης για την επόμενη φάση. Η ήττα με 2-0 στη Θεσσαλία δεν ήταν τόσο αγχωτική για τον Δικέφαλο, αφού το σκορ μέχρι τις καθυστερήσεις ήταν 1-0 με το γκολ του Πέτκοφ (25’) και πριν την λήξη ο Ντα Σίλβαέστειλε δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα.
- Την σεζόν 2003-04 συναντήθηκαν αρκετά νωρίς, μόλις στον Α’ Γύρο του θεσμού που τότε ήταν σε νοκ άουτ συναντήσεις και όχι σε όμιλο. Η ΑΕΛπήρε ισοπαλία 1-1 (10’ Γιασεμάκης – 42’ Τσακμακίδης) στην άδεια από οπαδούς Τούμπα λόγω τιμωρίας. Ο ΠΑΟΚ διόρθωσε τα δεδομένα στο δεύτερο ματς και με νίκη 3-0 (14’ Χάγκαν, 41’ Σπάσιτς, 86’ Γιασεμάκης) πέρασε άνετα στον δεύτερο γύρο.
- Το 2016-17 ήταν η πρώτη φορά που ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε την ομάδα της Λάρισας στον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας σε φάση ομίλων. Ο αγώνας ήταν μονός και έγινε στο γήπεδο της Τούμπας, με τον Δικέφαλο να επικρατεί 2-0 (28’ Μυστακίδης, 41’ Περέιρα).
- Το 2020-21 ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε με δύο νίκες. Στο πρώτο παιχνίδι που έγινε στην Τούμπα επικράτησε με 5-0 χάρη σε χατ τρικ του Τζόλη (9’, 23’, 74’) και από ένα του Κρμέντσικ (47’), Ίνγκασον (55’). Στην ρεβάνς της Λάρισας, η οποία έγινε στις 3 Φεβρουαρίου 2021 επικράτησε πάλι ο ΠΑΟΚ με 2-1 (39’ αυτ. Περέιρα – 19’ Τσιγγάρας, 29’ Κρμέντσικ).
- Στις αναμετρήσεις τους στο Κύπελλο Ελλάδας έχουν μόλις δύο ισοπαλίες και οι δύο είναι με σκορ 1-1. Η πρώτη το 2003-04 και η τελευταία στο αγώνα του Α’ Γύρου το 2021-22 ανάμεσα στις δύο ομάδες.
- Συνολικά έχουν εννιά αναμετρήσεις στο θεσμό σε αγώνες πριν τον τελικό και ο ΠΑΟΚ έχει έξι νίκες, η ΑΕΛ μια και υπάρχουν και δύο ισοπαλίες με τον συντελεστή των γκολ να είναι στο 20-6.