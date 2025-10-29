Το background των αναμετρήσεων του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ

Στατιστικά στοιχεία και προϊστορία των αγώνων του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ

Αναλυτικά:

Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson 2025-26 κόντρα στην ΑΕΛ στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το background του αγώνα και την προϊστορία του Δικεφάλου κόντρα στους Θεσσαλούς, λίγες ώρες πριν την σέντρα του αγώνα.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΛ για 6η φορά στην ιστορία τους στο θεσμό σε αναμετρήσεις πριν από τον τελικό, ενώ έχουν βρεθεί και μια φορά στον τελικό της διοργάνωσης, το 1985 με την ομάδα της Λάρισας να παίρνει το τρόπαιο.