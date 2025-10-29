Η Betsson Επίσημος Χορηγός της ΠΑΕ Ηρακλής

Η Betsson, μία από τις κορυφαίες στοιχηματικές εταιρείες παγκοσμίως με ιστορία άνω των 60 ετών και παρουσία σε 24 αγορές, ανακοινώνει τη χορηγία της στην ΠΑΕ Ηρακλής ως Επίσημος Χορηγός μέχρι και το έτος 2027.

Με παρουσία που ξεπερνά τον έναν αιώνα, ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης αποτελεί σύμβολο αθλητισμού, παράδοσης και πάθους για το ποδόσφαιρο. Η ομάδα έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, διαμορφώνοντας γενιές φιλάθλων και εκπροσωπώντας διαχρονικά τις αξίες του ήθους, της συνέπειας και της μαχητικότητας.

Μετά το Κύπελλο Ελλάδας Betsson και τον ΟΦΗ, η Betsson συνεχίζει να ενισχύει την παρουσία της στο ελληνικό ποδόσφαιρο, προσθέτοντας μία ακόμη σημαντική χορηγία στην «οικογένειά» της. Από τη σεζόν 2025-2026, το λογότυπο της εταιρείας θα κοσμεί το πίσω μέρος της φανέλας του Ηρακλή, σηματοδοτώντας μια συνεργασία που βασίζεται στις κοινές αξίες της αριστείας, της προσπάθειας και του ευ αγωνίζεσθαι.

Η νέα αυτή χορηγία έρχεται σε μια καθοριστική στιγμή για τον Ηρακλή, ενισχύοντας την προσπάθεια της ομάδας να πρωταγωνιστήσει στη Super League 2 και να διεκδικήσει την επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία. Με τη στήριξη της Betsson, ο «Γηραιός» συνεχίζει δυναμικά την πορεία του προς μια νέα εποχή επιτυχιών, εντός και εκτός γηπέδου.

Ο Θάνος Μαρίνος, Managing Director της Betsson, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Betsson γίνεται Επίσημος Χορηγός της ιστορικής ομάδας του Ηρακλή. Ο σύλλογος έχει πίσω του περισσότερα από εκατό χρόνια ιστορίας και κουβαλά μαζί του αξίες που ταυτίζονται με τη φιλοσοφία μας: πάθος, ήθος και αγάπη για το ποδόσφαιρο.

Με αυτή τη συνεργασία θέλουμε να σταθούμε δίπλα στον Ηρακλή στην προσπάθειά του να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει, στη μεγάλη κατηγορία. Πιστεύουμε πως η στήριξή μας θα συμβάλει ουσιαστικά στο αγωνιστικό του ταξίδι και στις επιδιώξεις του συλλόγου.

Η Ελλάδα είναι για εμάς μια ιδιαίτερα σημαντική αγορά και το ποδόσφαιρο ένας θεσμός που ενώνει και εμπνέει. Είμαστε υπερήφανοι που μπορούμε να συμβάλουμε στη δυναμική πορεία του ελληνικού ποδοσφαίρου και ανυπομονούμε να δούμε τη συνεργασία μας με τον Ηρακλή να αποδίδει καρπούς μέσα και έξω από το γήπεδο».