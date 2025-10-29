Elite Γερμανός σφυρίζει στο Ολυμπιακός-Άρης

Σαν τη Γερμανία... δεν έχει για την ΚΕΔ, που φέρνει elite διαιτητή της Bundesliga για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη. Παπαπέτρου στο Πανθεσσαλικό, Τζήλος στις Σέρρες, Παπαδόπουλος στη Ν.Φιλαδέλφεια...

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Στο Ολυμπιακός-Άρης ορίστηκε ο γνώριμος Γερμανός Ντάνιελ Ζίμπερτ, από την elite κατηγορία της UEFA, που θα έχει βοηθούς τους Γιαν Ζάιντελ, Ράφαελ Ρόμπερτ Φόλτιν, 4ο τον Βεργέτη και στο VAR τους Μπέντζαμιν Φραντς Κόρτους με τον Κουμπαράκη.

Ο 41χρονος ρέφερι σφύριξε φέτος τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Σαχτάρ στο Γιουρόπα Λιγκ. Στο παρελθόν διηύθυνε τέσσερα ματς στην Ελλάδα, σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Τους αγώνες Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 0-0 (6/10/24), Άρης-ΑΕΚ 0-0 (9/3/25), ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός 1-2 (23/4/23) και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 1-2, 6-5 πεν. (21/2/24) στο Κύπελλο.

Αναλυτικά οι διαιτητές της αγωνιστικής:

Σάββατο 1/11

18:00 Βόλος-Παναθηναϊκός: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Απτόσογλου, 4ος Γιουματζίδης, VAR: Κουκουλάς, Τσακαλίδης)

19:30 Ατρόμητος-Κηφισιά: Ευαγγέλου (Νικολακάκης, Χριστοδούλου, 4ος Ανδρικόπουλος, VAR: Ζαμπαλάς, Μόσχου)

20:00 Ολυμπιακός-Άρης: Ζίμπερτ (Ζάιντελ, Φόλτιν, 4ος Βεργέτης, VAR: Κόρτους, Κουμπαράκης)

Κυριακή 2/11

17:30 Λάρισα-Λεβαδειακός: Κατοίκος (Τσολακίδης, Παγουρτζής, 4ος Κόκκινος, VAR: Κουμπαράκης, Ζαμπαλάς)

19:30 Πανσερραϊκός-ΠΑΟΟΚ: Τζήλος (Στεφανής, Βαλιώτης, 4ος Τσιάρας, VAR: Τσακαλίδης, Ματσούκας)

21:00 ΑΕΚ-Παναιτωλικός: Παπαδόπουλος (Δημητριάδης, Κομισοπούλου, 4ος Νταούλας, VAR: Ευαγγέλου, Αντωνίου)

Δευτέρα 3/11

17:00 Αστέρας-ΟΦΗ: Πολυχρόνης (Κωσταράς, Μπαλιάκας,