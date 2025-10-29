Τρέλα των οπαδών της Σπόρτινγκ για Φώτη: «Απίστευτος, πότε είχαμε τέτοια ποιότητα;» (pics)

Για «αύρα Γκιόκερς» κάνουν λόγο οι οπαδοί της Σπόρτινγκ στο διαδίκτυο αποθεώνοντας τον Έλληνα επιθετικό. «Πότε είχαμε τέτοια ποιότητα;», και «δέκα σκάλες πάνω από τον Χάρντερ», ορισμένα από τα σχόλια τους.

Ο Φώτης Ιωαννίδης πήρε φανέλα βασικού της Σπόρτινγκ με την Αλβέρκα για το πορτογαλικό Λιγκ Καπ κι έβαλε το... κερασάκι στην τούρτα με ένα φανταστικό γκολ στο 84' για το 5-0 των "λιονταριών", πριν μειώσουν οι φιλοξενούμενοι λίγο αργότερα.

Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού πήρε την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής κι αφού έκανε μερικά μέτρα έστειλε την μπάλα με εκπληκτικό αριστερό σουτ... συστημένη στην γωνία της αντίπαλης εστίας.

Ο τεχνικός της Σπόρτινγκ, Ρουί Μπόρζες μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον διεθνή στράικερ μετά το τέλος του αγώνα, όταν κλήθηκε να απαντήσει για τον... πονοκέφαλο που του δημιουργεί το ποιον από τους Ιωαννίδη ή Σουάρες να χρησιμοποιήσει:

«Είναι δύο σπουδαίοι επιθετικοί. Είμαι πολύ χαρούμενος που τους έχω και τους δύο. Όταν ο ένας απουσιάζει, ο άλλος βρίσκεται εκεί για να δώσει ποιότητα, όπως κι αν είναι. Ο Φώτης έχει ανταποκριθεί φανταστικά και είναι πολύ χαρούμενος στη Σπόρτινγκ, το βλέπεις αυτό κάθε μέρα. Είμαι χαρούμενος που σκόραρε αυτό το γκολ, προσωπικά το ήθελα πολύ, έκανε ένα σπουδαίο παιχνίδι και το άξιζε», απάντησε.

Παράλληλα αποθέωση υπήρξε και στα social media για τον Φώτη Ιωαννίδη από φίλους της Σπόρτινγκ.

«Ο Ιωαννίδης είναι απίστευτος. Δεν θυμάμαι πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε έναν "αναπληρωματικό" επιθετικό αυτής της ποιότητας», ανέφερε κάποιος χρήστης.

O Ioannidis é incrível. Não me lembro da última vez em que tivemos um avançado “suplente” desta qualidade. — Diogo Bernardo 🏆🏆🇳🇬 (@diogomlbernardo) October 28, 2025

«Ο Ιωαννίδης έχει αποδειχθεί ένας πραγματικά εξαιρετικός παίκτης. Ήρεμος, με εξαιρετικό έλεγχο της μπάλας και προσωπικότητα σταρ. Η απόδοσή του έχει βελτιωθεί, σαφώς και η αυτοπεποίθησή του αυξάνεται σταδιακά. Τρέχει πολύ, δουλεύει σκληρά για την ομάδα και έχει καλή σχέση με τους συμπαίκτες του», σημειώνεται σε άλλο σχόλιο.

Ioannidis, tem mostrado ser um jogador diferenciado, calma, trato de bola e personalidade de craque. Claramente tem subido de rendimento e a confiança vem aumentando gradualmente. Corre muito e trabalha para equipa e tem bom relacionamento com os colegas. Masterclass, no doubt! — Lúcio Baião (@Lucio_Baiao14) October 28, 2025

«Λατρεύω τον Χάρντερ, αλλά ευτυχώς έχουμε τον Ιωαννίδη»

Eu adoro o Harder, mas ainda bem que temos o Ioannidis 💚 https://t.co/ri9JpFNGvm — Susana (@rainydaywomanph) October 28, 2025

«Ο Ιωαννίδης είναι έρωτας»!

O Nel merecia a entrada. Rayan não engana, gosto mesmo muito. Ioannidis is love, Flávio "Pote" Gonçalves is life. — Bruno Lourenço (@bananamaluko) October 28, 2025

«Εντελώς παραδομένος στον Ιωαννίδη. Τι παίκτης»!

Completamente rendido ao Ioannidis.



QUE JOGADOR. — rodrii 🏆🏆 (@Rodrigo62801831) October 28, 2025



