Αδιανόητο νούμερο: Η πληρότητα των γηπέδων στην Premier League αγγίζει το 100%!

Η 9η αγωνιστική της Premier League σημείωσε εντυπωσιακή προσέλευση φιλάθλων, με τα γήπεδα να λειτουργούν κατά μέσο όρο στο 97,99% της χωρητικότητάς τους, λίγο πάνω από τον μέσο όρο της σεζόν που είναι 97,75%.

Η μόνη αξιοσημείωτη εξαίρεση ήταν η Γουλβς που είδε «μόλις» το 90,85% των θέσεων του Molineux να καλύπτεται. Σχεδόν 3.000 θέσεις έμειναν κενές, αντικατοπτρίζοντας την ανησυχία των φιλάθλων, καθώς η ομάδα παραμένει στην τελευταία θέση του πίνακα με μόλις δύο βαθμούς. Η ήττα με 3-2 από την Μπέρνλι, που κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό, οδήγησε μάλιστα σε ένταση ανάμεσα στον προπονητή Βίτορ Περέιρα και τους οπαδούς.

Στην κορυφή, η προσέλευση παραμένει σταθερή και υψηλή. Ομάδες όπως Νιουκάστλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Άρσεναλ και Μπρέντφορντ συνεχίζουν να γεμίζουν τα γήπεδά τους.

Στο St James’ Park , το 99,51% των θέσεων ήταν κατειλημμένο, με τη Νιουκάστλ να κερδίζει 2-1 τη Φούλαμ.

Στο Old Trafford , η Γιουνάιτεντ έφτασε το 99,58% και επικράτησε 4-2 της Μπράιτον, σημειώνοντας τρίτη συνεχόμενη νίκη στο πρωτάθλημα.

Η Άρσεναλ είχε 99,01% πληρότητα στο Emirates, με νικητήριο γκολ του Έζε απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας.

Η Μπρέντφορντ στο Gtech Community Stadium κατέγραψε 99,79% πληρότητα, νικώντας 2-1 τη Λίβερπουλ, που υπέστη την τέταρτη διαδοχική ήττα της στο πρωτάθλημα.

Η 9η αγωνιστική καταγράφει την υψηλότερη μέση πληρότητα από την 4η αγωνιστική, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση των φιλάθλων και τη δύναμη της Premier League στην προσέλκυση θεατών.