The Athletic: «Ο λόγος της κόντρας των αστέρων της Ρεάλ με τον Αλόνσο»

Δημοσίευμα του «The Athletic» αποκαλύπτει τι συμβαίνει στη Ρεάλ και τις κόντρες του Αλόνσο με πρωτοκλασάτους παίκτες.

Η Ρεάλ νίκησε την Μπαρτσελόνα στο κλάσικο, αλλά η κόντρα του Τσάμπι Αλόνσο με τον Βινίσιους έδειξε ότι δεν είναι όλα ήρεμα στη Μαδρίτη. Η ιστοσελίδα The Athletic δίνει τη δική της διάσταση στο πρόβλημα που υπάρχει στις σχέσεις του προπονητή με τους αστέρες της «Βασίλισσας».

Όπως εξηγεί σε εκτενή άρθρο του, ο Αλόνσο έχει επιβάλει σημαντικές αλλαγές στα αποδυτήρια, κάτι που δεν έχει γίνει αποδεχτό από όλους τους παίκτες της Ρεάλ. Και οι εντάσεις δεν λείπουν.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

«Όταν ο Τσάμπι Αλόνσο έφτασε στη Ρεάλ Μαδρίτης σαν προπονητής τον Ιούνιο, αντίκρισε πράγματα και συνήθειες στα αποδυτήρια που ήταν αποδεκτά από αυτό, που δεν μπορούσε να πιστέψει ότι είναι καλά για μια ποδοσφαιρική ομάδα, και είχαν καθιερωθεί μετά τα τέσσερα χρόνια θητείας του Κάρλο Αντσελότι στον πάγκο της.

Πηγές κοντά στον Αλονσο έκαναν λόγο για «πολλές και κακές συνήθειες», που είχαν παγιωθεί. Ένα από τα πρώτα ξεκάθαρα μηνύματα του στους παίκτες της Ρεάλ ήταν ότι με εκείνον όλοι θα πρέπει να δουλεύουν σκληρότερα, στις προπονήσεις αλλά και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Σε αυτόν ειδικά τον τομέα όταν ο αντίπαλος έχει τη μπάλα, υπογραμμίζοντάς τους πάνω από όλα ότι δεν έχει κανένας εξασφαλισμένη θέση στην 11άδα.

Πολλές πηγές από την άλλη πλευρά προσθέτουν σε αυτά ότι οι παίκτες ήταν έξαλλοι όταν πια αναλύοντας τον νέο τρόπο παιχνιδιού αντιλήφθηκαν ότι οι… ελευθερίες που είχαν στο παιχνίδι ήταν πολύ μικρές θεωρώντας ότι έτσι δεν θα μπορούν να εκφράζουν και αποδεικνύουν τις ικανότητές τους κάνοντας μεγάλη σύγκριση του συγκεκριμένου και απαιτητικού πλάνου που έφερνε στην ομάδα ο Αλόνσο με τα όσα είχαν συνηθίσει μέχρι τώρα με τον Αντσελότι».

«Κάποιοι από αυτούς είχαν κερδίσει πάρα πολλά χωρίς να κάνουν τίποτα από όσα ήθελε ο Αλόνσο και όταν τους έγινε γνωστό τι θέλει ο νέος προπονητής, τότε είχαν πολλά και έντονα παράπονα», ανέφερε μία από τις πηγές του συντάκτη του δημοσιεύματος.

Άλλο άτομο κοντά σε 11άδατο ποδοσφαιριστή της Ρεάλ σχολίασε πως έγινε μια αλλαγή από έναν προπονητή που δύσκολα είχε εμπλοκή στις προπονήσεις σε έναν που απλώς έφερνε σε μια λογική ενός ποδοσφαιριστή… Οι γνώμες των παικτών της Ρεάλ ήταν πως ο Αλόνσο είναι ένας άνθρωπος κλειστός, απόμακρος, άλλη μια μεγάλη αλλαγή με τον Κάρλο Αντσελότι με τον λατρεμένο… φίλο τους!

Ο Τσάμπι Αλόνσο άλλαξε πάρα πολλά ακόμη πριν τους αγώνες της ομάδας. Λέγεται ότι πριν τα πρώτα ματς του στη Ρεάλ ανακοίνωνε την 11άδα της ομάδας περίπου δύο ώρες πριν την σέντρα. Στο παιχνίδι με την Αλ Αχλί, για το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων εμπιστεύθηκε ως τεστ στους παίκτες του και στα άλλα μέλη του σταφ που βρήκε στην ομάδα την 11άδα και τα πλάνα.

Όλα αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα είχαν διαρρεύσει στον ισπανικό Τύπο με τον Αλόνσο να είναι έξαλλος αλλά να διαπιστώνει από το τεστ ότι στην ομάδα υπήρχαν άτομα που μιλάνε πολύ. Κάτι που άλλαξε από τότε με τον Αλόνσο να κάνει γνωστές τις επιλογές του λίγο πριν τα ματς. Μάλιστα, φέρονται ότι και μέλη του προπονητικού επιτελείου που είναι χρόνια στην ομάδα υποστήριζαν ότι οι τακτικές αυτές δεν θα λειτουργήσουν και δεν θα έχουν αποτέλεσμα σε μια ομάδα, με μια τέτοια ιδιαίτερη λογική όπως η Ρεάλ.

Όλα αυτά έχουν φέρει μια περίεργη κατάσταση στα αποδυτήρια, με τους παίκτες να μην είναι στην καλύτερή τους φάση στις σχέσεις τους με τον Αλόνσο, ωστόσο μέχρι τώρα τα αποτελέσματα να είναι ευνοϊκά για τον νέο προπονητή της ομάδας.