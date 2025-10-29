Μπαρτσελόνα: Κοντά σε φιλικό στο Περού με... τρελές απολαβές!

Ένα ακόμη επικερδές deal φαίνεται πως βρίσκεται προ των πυλών για τη Μπαρτσελόνα, η οποία φέρεται να συζητά τη διεξαγωγή ενός φιλικού αγώνα στο Περού, με αντάλλαγμα ένα ποσό που αγγίζει τα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, οι «μπλαουγκράνα» έχουν ήδη δεχθεί επίσημη πρόταση για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση και οι συζητήσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Μοναδικό ζήτημα που απομένει να καθοριστεί είναι η ημερομηνία διεξαγωγής, καθώς η ομάδα επιδιώκει να πραγματοποιηθεί το φιλικό τον Δεκέμβριο, κοντά στις εορτές των Χριστουγέννων.

Η πραγματοποίηση του αγώνα, ωστόσο, εξαρτάται από την έγκριση της ισπανικής Λίγκας, καθώς το πρόγραμμα εκείνης της περιόδου είναι ιδιαίτερα φορτωμένο.

Όπως αναφέρουν πηγές κοντά στη διοίκηση, ο Ζοάν Λαπόρτα έχει ήδη ενημερώσει τον προπονητή Χάνσι Φλικ και τους παίκτες για την πρόταση, ζητώντας τη συναίνεσή τους ώστε να πραγματοποιηθεί το φιλικό, δεδομένου ότι το οικονομικό όφελος θεωρείται σημαντικό για τα ταμεία του συλλόγου.

Εφόσον οριστικοποιηθεί, το φιλικό στο Περού θα αποτελέσει άλλη μία κίνηση στο πλαίσιο της στρατηγικής της Μπαρτσελόνα να ενισχύσει τα έσοδά της μέσω διεθνών εμπορικών εμφανίσεων.