Ρίο Άβε: Το «PlayStation» γκολ της ομάδας του Συλαϊδόπουλου μετά από 20 πάσες και σκόρερ τον Βρουσάι! (vid)

Ποδόσφαιρο
Η Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου παρουσίασε ένα πραγματικό... έργο τέχνης στο ποδόσφαιρο, επικρατώντας με 2-1 εκτός έδρας της Εστρέλα και σημειώνοντας ένα γκολ που θα ζήλευαν πολλοί.

Το δεύτερο τέρμα της πορτογαλικής ομάδας, που πέτυχε ο Μάριος Βρουσάι ύστερα από ασίστ του Σωτήρη Ντόι, ήταν αποτέλεσμα άψογης συνεργασίας, ομαδικής υπομονής και απόλυτης εφαρμογής όσων έχει δουλέψει ο Έλληνας τεχνικός στις προπονήσεις.

Για κάθε προπονητή, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση από το να βλέπει τους παίκτες του να «μεταφράζουν» στο γήπεδο την προπονητική δουλειά — και αυτό ακριβώς συνέβη το Σάββατο (25/10).

Η φάση του γκολ ξεκίνησε από την άμυνα και ολοκληρώθηκε μετά από 20 διαδοχικές πάσες, με συνεχή κίνηση, αλλαγές πλευράς και άριστο συγχρονισμό. Η τελική πάσα του Ντόι και το τελείωμα του Βρουσάι «σφράγισαν» μια φάση που θύμιζε... PlayStation, χαρίζοντας στη Ρίο Άβε μια νίκη με ανατροπή και στον Συλαϊδόπουλο μια στιγμή προπονητικής δικαίωσης.

