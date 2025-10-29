Συνελήφθη στο Μεξικό ο ιδιοκτήτης της Οβιέδο!

Ο Χεσούς Μαρτίνες, ιδιοκτήτης της Ρεάλ Οβιέδο, συνελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης (29/10) στο Μεξικό, μετά την άρνησή του να συμμορφωθεί με τις εντολές των Αρχών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Mundo Deportivo», δικαστής της Πόλης του Μεξικού εξέδωσε ένταλμα σύλληψης εναντίον του, καθώς ο επιχειρηματίας δεν παρουσιάστηκε σε δεύτερη ακρόαση που αφορούσε τις κατηγορίες εις βάρος του. Μέχρι στιγμής, ούτε ο Όμιλος Πατσούκα, στον οποίο ανήκουν οι ομάδες του, ούτε κάποια από αυτές έχουν σχολιάσει επισήμως την υπόθεση.

Ο Χεσούς Μαρτίνες είναι επικεφαλής του Ομίλου Πατσούκα, που περιλαμβάνει – πέρα από τη Ρεάλ Οβιέδο – τις Πατσούκα και Λεόν στο Μεξικό, την Έβερτον ντε Βίνια ντελ Μαρ στη Χιλή και την Ταγιέρες ντε Κόρδοβαστην Αργεντινή.

Η σύλληψή του σχετίζεται με νομική διαμάχη ανάμεσα στις μεξικανικές ομάδες του και το τηλεοπτικό δίκτυο Fox Sports, ιδιοκτησίας του ομίλου Grupo Lauman, το οποίο είχε τα δικαιώματα μετάδοσης των εντός έδρας αγώνων τους. Μετά τη διακοπή της συνεργασίας, ο Όμιλος Πατσούκα υπέγραψε μονομερώς νέα συμφωνία με τη Fox Corp., μέσω της πλατφόρμας Tubi, γεγονός που προκάλεσε αγωγές για παραβίαση συμβολαίου.

Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια, με αποτέλεσμα τον Απρίλιο να επιβληθεί προσωρινή απαγόρευση μετάδοσης των αγώνων των ομάδων του ομίλου. Παρά τις προσπάθειες του Μαρτίνες να αναστείλει την απόφαση, το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματά του, οδηγώντας τελικά στην έκδοση εντάλματος σύλληψης.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Όμιλος Πατσούκα βρίσκεται στο επίκεντρο. Στο πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων της FIFA, τόσο η Λεόν όσο και η Πατσούκα είχαν προκριθεί, ωστόσο η FIFA απέκλεισε τη Λεόν λόγω της απαγόρευσης πολλαπλής ιδιοκτησίας, προκαλώντας τότε έντονες αντιδράσεις — ακόμη και από τον ποδοσφαιριστή Χάμες Ροντρίγκεζ.

Μέχρι στιγμής, η Μεξικανική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για την υπόθεση, διατηρώντας στάση αναμονής, ειδικά ενόψει του Μουντιάλ 2026, που θα διεξαχθεί και στη χώρα.