«Βόμβα» από τον ατζέντη του Ικάρντι – Ανοικτό το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Γαλατασαράι

Το μέλλον του Μάουρο Ικάρντι στη Γαλατασαράι φαίνεται πως μόνο βέβαιο δεν είναι, όπως άφησε να εννοηθεί ο εκπρόσωπός του, ρίχνοντας «φωτιά» στα μεταγραφικά σενάρια.

Ο Αργεντινός επιθετικός, που έχει συμβόλαιο με τον τουρκικό σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2026, ενδέχεται να εξετάσει νέες προοπτικές για την καριέρα του, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο ατζέντης του, Λετέριο Πίνο.

Μιλώντας στο «Sky Sport», ο Πίνο αναφέρθηκε στο συμβόλαιο του πελάτη του και άφησε όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για το επόμενο βήμα του Ικάρντι:

«Θα περιμένουμε μέχρι τον Δεκέμβριο και μετά θα είμαστε ελεύθεροι να λάβουμε άλλες αποφάσεις. Κανείς από τον σύλλογο δεν έχει έρθει ακόμη σε επαφή. Ο αρχηγός της Γαλατασαράι ανυπομονεί μέχρι το τέλος της σεζόν για να μάθει τις προθέσεις του συλλόγου. Το λέω αυτό με απόλυτο σεβασμό και θέλω να τονίσω ότι η Γαλατασαράι παραμένει η προτεραιότητά μας.

Δεν υπάρχει τίποτα το ασεβές σε αυτό. Επαναλαμβάνω ότι ο αρχηγός της Γαλατασαράι δεν μπορεί να λήξει το συμβόλαιό του. Έχω ήδη λάβει σημαντικές προσφορές τόσο στην Ευρώπη όσο και στο εξωτερικό. Οι οπαδοί γνωρίζουν πόσο πολύ αγαπά τη Γαλατασαράι ο Μάουρο, αλλά υπάρχουν και προσωπικές επιλογές στη ζωή του.

Ο Μάουρο βοήθησε να επιστρέψει η ομάδα στα υψηλότερα επίπεδα, βγήκε στο γήπεδο ακόμα και όταν η φυσική του κατάσταση δεν ήταν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Η ιστορία μεταξύ αυτού και της Γαλατασαράι είναι ξεχωριστή και γι' αυτόν τον λόγο αξίζει σεβασμό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Θυμίζουμε ότι ο 32χρονος φορ αγωνίζεται στη Γαλατασαράι από το 2022 και έκτοτε έχει καταγράψει 99 εμφανίσεις, έχοντας πετύχει 67 γκολ και 22 ασίστ, κατακτώντας μάλιστα τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο και ένα Super Cup με την τουρκική ομάδα.