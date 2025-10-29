Χοσέπ Μαρτίνεθ: Κινδυνεύει με φυλάκιση έως και επτά χρόνια  

Ο Χοσέπ Μαρτίνεθ, αναπληρωματικός τερματοφύλακας της Ίντερ, χτύπησε με το αυτοκίνητό του έναν 81χρονο άνδρα που κινούνταν με αναπηρικό καροτσάκι, με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος να χάσει τη ζωή του ακαριαία και ο 27χρονος γκολκίπερ να κινδυνεύει με ποινή φυλάκισης έως και επτά χρόνια!

Το περιστατικό συνέβη στο Φενεγκρό, κοντά στο Κόμο, όχι μακριά από το προπονητικό κέντρο των «νερατζούρι», όπου ο ποδοσφαιριστής φέρεται να κατευθυνόταν. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της αστυνομίας, ο 81χρονος φέρεται να έχασε τον έλεγχο και να κινήθηκε ξαφνικά προς το οδόστρωμα, την ώρα που διερχόταν το όχημα του Μαρτίνεθ, ο οποίος δεν κατάφερε να αποφύγει τη σύγκρουση.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο, αεροδιακομιδή και η αστυνομία, ωστόσο οι προσπάθειες ανάνηψης δεν απέδωσαν. Ο 27χρονος τερματοφύλακας, αν και δεν τραυματίστηκε, ήταν εμφανώς σοκαρισμένος από το συμβάν.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για ανθρωποκτονία από αμέλεια σε τροχαίο, σύμφωνα με το άρθρο 589 του ιταλικού Ποινικού Κώδικα. Εφόσον αποδειχθεί ότι υπήρξε παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ο Μαρτίνεθ ενδέχεται να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης από δύο έως επτά χρόνια. Αν, ωστόσο, διαπιστωθεί ότι το δυστύχημα προκλήθηκε από απρόβλεπτη ενέργεια του θύματος, μπορεί να απαλλαγεί από ποινικές ευθύνες.

Ο Μαρτίνεθ έχει ήδη υποβληθεί σε όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις, ενώ οι Αρχές ερευνούν την ταχύτητα του οχήματός του τη στιγμή της σύγκρουσης. Η σορός του 81χρονου έχει τεθεί στη διάθεση της Εισαγγελίας του Κόμο, που διέταξε νεκροψία και κατάσχεση των εμπλεκόμενων οχημάτων.