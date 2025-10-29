Παναιτωλικός: Μαγνητική ο Αποστολόπουλος

Με πρόβλημα στον δικέφαλο αποχώρησε από το παιχνίδι Κυπέλλου του Παναιτωλικού με την Ελλάς Σύρου ο Απόστολος Αποστολόπουλος.

Άτυχος στάθηκε ο Απόστολος Αποστολόπουλος στο παιχνίδι Κυπέλλου του Παναιτωλικού με την Ελλάς Σύρου, καθώς έγινε αλλαγή στο ημίχρονο λόγω τραυματισμού. Ο 22χρονος αριστερός μπακ έχει ενοχλήσεις στον δικέφαλο, στο σημείο που αντιμετώπιζε πρόβλημα και το προηγούμενο διάστημα.

Ο νεαρός άσος θα υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία και θα φανεί η σοβαρότητα της κατάστασής του. Πάντως, για τους Αγρινιώτες προκύπτει πρόβλημα ενόψει του αγώνα της ΑΕΚ, καθώς έχει δηλωθεί να εκτίσει την ποινή του ο Μανρίκε σε αυτό το ματς και ο Γιάννης Αναστασίου ξεμένει από λύσεις στο αριστερό άκρο της άμυνας.

