Ώρα Κυπέλλου για ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ

Η 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson ολοκληρώνεται σήμερα, με το Big 4 να ρίχνεται στη μάχη.

Η δράση στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson συνεχίζεται με την 3η στροφή της League Phase να ολοκληρώνεται σήμερα με έξι αναμετρήσεις. Η αρχή γίνεται στις 15:00 με το Αιγάλεω να υποδέχεται τον Άρη στα… Ψαχνά, ενώ στις 15:30 η ΑΕΚ κοντράρεται εκτός έδρας με την Ηλιούπολη.

Στις 17:30, ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Βόλο, ενώ στις 18:30 ο Λεβαδειακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Aktor. Στις 19:30 ο Ατρόμητος αγωνίζεται κόντρα στον Παναθηναϊκό, ενώ το πρόγραμμα κλείνει στις 21:30 με το ΠΑΟΚ-ΑΕΛ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα, τα αποτελέσματα και οι μεταδόσεις της 3ης αγωνιστικής:

ΟΦΗ – Ηρακλής 3-1

Παναιτωλικός – Ελλάς Σύρου 4-1

Κηφισιά – Athens Kallithea 2-1

Τετάρτη 29/10

15:00 Αιγάλεω – Άρης (CosmoteSport 3)

15:30 Ηλιούπολη – ΑΕΚ (CosmoteSport 2)

17:30 Ολυμπιακός – Βόλος ΝΠΣ (CosmoteSport 1)

18:30 Λεβαδειακός – Αστέρας AKTOR (CosmoteSport 3)

19:30 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός (CosmoteSport 2)

21:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΛ (CosmoteSport 1)