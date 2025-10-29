Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Πλήγμα για τη Λιόν με Φοφανά - Τον χάνει για αρκετούς μήνες

Ο επιθετικός της Λιόν, Μαλικ Φοφανά, τραυματίστηκε την Κυριακή (26/10) στη νίκη επί της Στρασμπούρ (2-1), υπέστη σοβαρό διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο.

Ο 20χρονος διεθνής Βέλγος αποχώρησε με φορείο στο 67ο λεπτό του αγώνα για την 9η αγωνιστική της Ligue 1, έπειτα από ένα επικίνδυνο μαρκάρισμα του αμυντικού Ισμαέλ Ντουκουρέ, ο οποίος αποβλήθηκε μετά την εξέταση της φάσης στο VAR.

«Οι εξετάσεις που έγιναν το βράδυ στο νοσοκομείο και επιβεβαιώθηκαν τη Δευτέρα έδειξαν σοβαρό διάστρεμμα στον δεξιό αστράγαλο, συνοδευόμενο από βλάβες που πολύ πιθανόν να απαιτήσουν χειρουργική επέμβαση, κάτι που θα τον κρατήσει εκτός αγωνιστικών χώρων για αρκετούς μήνες», ανέφερε η Λιόν σε ανακοίνωσή της.

«Η Ολιμπίκ Λιόν θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσει στον Μαλικ Φοφανά την καλύτερη δυνατή ιατρική φροντίδα και να τον στηρίξει κατά τη διάρκεια της αποθεραπείας του, ώστε να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν», προστίθεται στο δελτίο Τύπου.

Η μακροχρόνια απουσία του Βέλγου (5 συμμετοχές, 1 γκολ) αποτελεί μεγάλο πλήγμα για τη Λιόν, της οποίας το ρόστερ έχει περιοριστεί φέτος λόγω των οικονομικών περιορισμών που επέβαλε η DNCG, ο οικονομικός ελεγκτικός φορέας του γαλλικού ποδοσφαίρου.

Ο Φοφανά (9 συμμετοχές, 2 γκολ) αποτελεί τον βασικό επιθετικό της Λιόν και οι επιλογές για την αντικατάστασή του είναι περιορισμένες.

Θυμίζουμε, ότι ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στο γήπεδο της Τούμπας την γαλλική ομάδα στις 29 Ιανουαρίου του 2026, για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.