Μέσι: «Θέλω να παίξω στο Μουντιάλ, αλλά δεν έχω αποφασίσει ακόμα»

Ο Λιονέλ Μέσι σε δηλώσεις που παραχώρησε, άφησε ανοιχτό να μην αγωνιστεί στο Mundial του 2026, σημειώνοντας ότι δεν έχει πάρει ακόμη την οριστική του απόφαση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Για να πω την αλήθεια, θα ήταν εξαιρετικό να μπορέσω να βρίσκομαι στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα ήθελα να είμαι σε καλή φόρμα και να παίξω σημαντικό ρόλο για να βοηθήσω την εθνική μου ομάδα, αν είμαι εκεί.

Όταν ξεκινήσει η προετοιμασία με την Ίντερ Μαϊμάμι το 2026, θα αξιολογώ τα πράγματα μέρα με τη μέρα και θα δω αν μπορώ να είμαι 100% έτοιμος, αν μπορώ να είμαι χρήσιμος στην ομάδα, στην εθνική ομάδα, και μετά θα πάρω μια απόφαση.

Προφανώς, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος γιατί είναι ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Κερδίσαμε το τελευταίο Παγκόσμιο Κύπελλο και το να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε τον τίτλο στο γήπεδο θα ήταν υπέροχο, γιατί είναι πάντα όνειρο να παίζεις με την εθνική ομάδα, ειδικά σε μια επίσημη διοργάνωση».