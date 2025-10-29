Λέτο: «O Mπενίτεθ θα φέρει σπουδαία πράγματα, εύχομαι τα καλύτερα στον Ράφα και τον Παναθηναϊκό»

Ο Σεμπάστιαν Λέτο μετά την αναμέτρηση της Κηφισιάς με την Καλλιθέα για το Κύπελλο Ελλάδος, μίλησε για την πρόσληψη του Ράφα Μπενίτεθ από τον Παναθηναϊκό, ευχόμενος τα καλύτερα στον Ισπανό προπονητή.

O Aργεντινός τεχνικός, μάλιστα εξέφρασε την ανυπομονησία του να τεθεί αντιμέτωπος με τον Ράφα Μπενίτεθ την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου, τονίζοντας ότι θα είναι σημαντικό να τεστάρει τις ικανότητες της ομάδας του σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι πολύ σημαντικό που πήραμε το τρίποντο με παίκτες που δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής. Έδωσαν το 100% και τους αξίζουν συγχαρητήρια, καθώς δεν είναι εύκολο να αγωνίζεσαι χωρίς χρόνο στα πόδια σου.

Είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος αντίπαλος. Ο Ράφα Μπενίτεθ θα φέρει πολλά σπουδαία πράγματα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Από την πλευρά μας θα είναι σημαντικό να τεστάρουμε τι μπορούμε να κάνουμε σε ένα τόσο μεγάλο παιχνίδι. Εύχομαι τα καλύτερα στον Ράφα και στον σύλλογο.

Μακάρι να έχω την καριέρα του Μπενίτεθ και να κατακτήσω κι εγώ Champions League. Είναι πολύ σημαντικό για εμένα και το κλαμπ που θα αντιμετωπίσουμε μια μεγάλη ομάδα κι έναν τόσο σπουδαίο προπονητή».