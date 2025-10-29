Παναθηναϊκός: Ισπανός το φαβορί για τεχνικός διευθυντής!

Ο Παναθηναϊκός δείχνει να καταλήγει για τη θέση του επικεφαλής τεχνικού διευθυντή και οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως έχει κυκλώσει… ισπανικό όνομα.

Όπως μεταδόθηκε από τη Magic Euroleague που πάντα έχει και… συνοδευτικά θέματα, οι πράσινοι ολοκληρώνουν τον κύκλο επαφών τους και ίσως μέχρι το Σαββατοκύριακο να έχουν κλείσει και αυτή την εκκρεμότητα.

Παρότι κρατούν επτασφράγιστα τα ραντεβού που έχουν γίνει, ο βασικός υποψήφιος προέρχεται από την Ισπανία και θα μιλά την ίδια γλώσσα με τον Ράφα Μπενίτεθ, ωστόσο οι επαφές θα κορυφωθούν τις επόμενες ώρες κι εκεί θα φανεί αν πάει προς οριστικό «γάμο» των δύο πλευρών.

Μπενίτεθ, Μπαλντίνι άναψαν πράσινο φως για τον Στέφανο Κοτσόλη προκειμένου να υπάρχει και ελληνικό στοιχείο ανάμεσα σε διοίκηση και ποδοσφαιρικό τμήμα.

Πάνω από τον Κοτσόλη όμως, στη θέση του επικεφαλής της τεχνικής διεύθυνσης θα τοποθετηθεί το νέο πρόσωπο που θα επιλεγεί και θα είναι δεδομένα ξένος. Αυτό που μένει να φανεί αν θα είναι και Ισπανός, δηλαδή από μια μεγάλη αγορά του διεθνούς ποδοσφαίρου ανοίγοντας ακόμα περισσότερο τους ορίζοντες του Παναθηναϊκού στο πλαίσιο της συνολικής αναβάθμισης που βρίσκεται σε εξέλιξη.