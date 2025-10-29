Carabao Cup: Γλίτωσε η Φούλαμ, διέλυσε την Γκρίμσμπι η Μπρέντφορντ

Η Μπρέντφορντ δεν συνάντησε κανένα εμπόδιο κόντρα στην Γκρίμσμπι φιλοδωρώντας την με πέντε τέρματα (5-0), ενώ η Φούλαμ πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση στα πέναλτι κόντρα στην Γουίκομπ.

Με πέντε διαφορετικούς σκόραρε (Γένσεν, Λιούις-Πότερ, Νέλσον, Καρβάλιο και Κόλινς) η Μπρέντφορντ έκανε «πάρτι» στην έδρα της Γκρίμσμπι (ομάδα της 2ης κατηγορίας της Αγγλίας) και με το εμφατικό 5-0 προκρίθηκε άνετα στους προημιτελικούς του League Cup Αγγλίας.

Μετά από 14 πέναλτι που εκτελέστηκαν, η Φούλαμ κατάφερε να «σώσει την παρτίδα» απέναντι στη Γουίκομ (ομάδα της 1ης κατηγορίας) και με το τελικό 5-4 να περάσει στα προημιτελικά (στην κανονική του διάρκεια το παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισόπαλο, 1-1).

Το ουαλικό ντέρμπι ανάμεσα στη Ρέξαμ (Championship) και στην Κάρντιφ (League One) ανέδειξε νικητές τους φιλοξενούμενους με 2-1 και, πλέον, στους «8» της διοργάνωσης θα υπάρχει ομάδα από την Γ’ κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος.