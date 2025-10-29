Μαγικό γκολ Ιωαννίδη και δύο ασίστ από Βαγιαννίδη στην πρόκριση της Σπόρτινγκ (vids)

Ένα βήμα από τον τελικό του Λιγκ Καπ βρίσκεται η Σπόρτινγκ, μετά το εύκολο 5-1 επί της Αλβέρκα. Τα λιοντάρια προκρίθηκαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης, χάρη σε δύο ασίστ του Γιώργου Βαγιαννίδη κι άλλη μία του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο τέλος.
Ο πρώτος με μία έξυπνη κεφαλιά σέρβιρε το 1-0 στον Κεντά (21’), ενώ εννιά λεπτά αργότερα ο Ιωαννίδης έτρεξε ωραία το γήπεδο και με ωραία πάσα πρόσφερε το 2-0 στον Σαλβαδόρ Μπλόπα (30’).
Αμφότεροι έπαιξαν για 90 λεπτά, όμως το χαρακτηριστικό είναι ότι ο Βαγιαννίδης αγωνίστηκε ως δεξιός στόπερ στο 3-4-3 του Ρούι Μπόρζες, σε μία νέα θέση για την οποία ενδεχομένως να υπολογίζεται από εδώ και πέρα.
Το 5-0 ήρθε στο 81ό λεπτό, μετά από συνεργασία των δύο Ελλήνων παικτών και φοβερό σουτ εκτός περιοχής με το αριστερό (!) του Ιωαννίδη, με το δεύτερο του γκολ επί πορτογαλικού εδάφους και ένα από τα πιο ωραία της καριέρας του.
Ioannidis deixou Mateus pregado ao relvado para o quinto do Sporting CP 😮💨#sporttvportugal #TAÇAnaSPORTTV #AllianzCup #SportingCP #FCAlverca pic.twitter.com/wZKHxHIUms— sport tv (@sporttvportugal) October 28, 2025