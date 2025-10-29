Μαγικό γκολ Ιωαννίδη και δύο ασίστ από Βαγιαννίδη στην πρόκριση της Σπόρτινγκ (vids)

Η ομάδα της Λισσαβόνας προκρίθηκε στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ με τους Έλληνες παίκτες της να έχουν καθοριστική συμβολή στο 5-1 επί της Αλβέρκα.

Ένα βήμα από τον τελικό του Λιγκ Καπ βρίσκεται η Σπόρτινγκ, μετά το εύκολο 5-1 επί της Αλβέρκα. Τα λιοντάρια προκρίθηκαν στα ημιτελικά της διοργάνωσης, χάρη σε δύο ασίστ του Γιώργου Βαγιαννίδη κι άλλη μία του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο τέλος.

Ο πρώτος με μία έξυπνη κεφαλιά σέρβιρε το 1-0 στον Κεντά (21’), ενώ εννιά λεπτά αργότερα ο Ιωαννίδης έτρεξε ωραία το γήπεδο και με ωραία πάσα πρόσφερε το 2-0 στον Σαλβαδόρ Μπλόπα (30’).

Salvador Blopa estreia-se pela equipa A do Sporting com um golo!



E vocês? O que faziam aos 18 anos? 🥲pic.twitter.com/RRAO5pwYEc — ZEROZERO (@zerozeropt) October 28, 2025

Αμφότεροι έπαιξαν για 90 λεπτά, όμως το χαρακτηριστικό είναι ότι ο Βαγιαννίδης αγωνίστηκε ως δεξιός στόπερ στο 3-4-3 του Ρούι Μπόρζες, σε μία νέα θέση για την οποία ενδεχομένως να υπολογίζεται από εδώ και πέρα.

Το 5-0 ήρθε στο 81ό λεπτό, μετά από συνεργασία των δύο Ελλήνων παικτών και φοβερό σουτ εκτός περιοχής με το αριστερό (!) του Ιωαννίδη, με το δεύτερο του γκολ επί πορτογαλικού εδάφους και ένα από τα πιο ωραία της καριέρας του.